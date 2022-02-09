Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили исполнил на сегодняшнем заседании суда гимн Украины.



Как сообщает Грузия онлайн, Саакашвили развернул украинский флаг, который, по его словам, прислали ему украинские депутаты.



В Тбилисском городском суде проходит слушание по делу Саакашвили по обвинению в хищении бюджетных средств.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.