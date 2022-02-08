Все наши западные партнеры – это выгодополучатели от ситуации разрешения конфликта в Украине. Неважно, какие они получат бонусы: увеличение их военного бюджета, списывание старого оружия (и продажа нам) с целью получения нового – мотивы у них разные.



Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

«Главное, что каждый из них хочет прослыть, кто у себя в стране, кто во всем мире – главным разрешителем ситуации в Украине мирным путём. И я не удивлюсь, если в результате Байден и Путин будут выдвинуты на Нобелевскую премию мира, - отмечает Сивохо. - Все – миротворцы, но то, что они все схватились за это в один момент, показывает, что да, разрешение таки близко. И мне очень хочется надеяться, что оно будет таки мирным».





Главное, по мнению главы НППЕ, – не упустить нашей собственной выгоды: «Хватит быть объектом, надо уже субъективизировать себя. Команда Национальной платформы примирения и единства постоянно мониторит настроения в обществе и анализирует их».



Сивохо задал вопрос: «Как вам появившаяся в последнее время тема сообщений в соцсетях: «скорее бы пришли россияне, тогда нам в Европе начнут давать статус беженца». С этой стороны кто-то рассматривал ситуацию? Люди реально ждут того, чтобы выехать в Европу на абсолютно легальных основаниях и с помощью уже европейских стран. Это страшно. Это пугает».



Сергей Сивохо выразил уверенность, что мирное разрешение конфликта на Донбассе будет.

«Для этого мы разработали системный проработанный подход по возвращению неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей», - отметил он.



Речь идет об альтернативном правительственному законопроекте «Об основах реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины» под №5844-1 от 31.08.2021 и Гуманитарной Стратегии Воссоединения Украины.



«Наш законопроект разработан и выписан на основе Минских соглашений. Да что там Минские, туда можно вставить положения из любых соглашений, потому что «Минск» – это проект, который нужно модернизировать, но это единственный понятный, одобренный в мире путь», - резюмировал Сивохо.



Напомним, 8 февраля – День рождения у лидера НППЕ Сергея Сивохо. Он родился в 1969 году в Донецке.