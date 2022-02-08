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Служба безопасности Украины, во исполнение мер по защите экономического потенциала государства, разоблачила депутата Харьковского горсовета на самовольном захвате земельного участка на территории города.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель и владелец местного коммерческого предприятия самовольно захватил земельный участок площадью около 9 тыс. кв. м., который по документам находится в коммунальной собственности и принадлежат территориальной общине Харькова.

«Делок, который является действующим депутатом Харьковского городского совета и входит в постоянную комиссию по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, ограничил доступ граждан на самозахваченную территорию и стал использовать ее для собственных предпринимательских целей. При этом обязательные платежи в бюджет города за пользование земельным участком не платили», - говорится в сообщении.

По подсчетам специалистов по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, такие противоправные действия предпринимателя нанесли территориальному обществу города ущерб на сумму свыше 155 тыс. грн.

В настоящее время директору предприятия уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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