В Киеве почтили память новомучеников и исповедников Православной Церкви, пострадавших во времена репрессий ХХ века.

Фото: novomuchenik.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, мероприятия памяти святых новомучеников состоялись в храме на Лукьяновском кладбище, где в 1930-е годы массово хоронили священников и мирян, расстрелянных в Лукьяновской тюрьме НКВД.

После богослужения, в храме святой великомученицы Екатерины и святых Новомучеников и Исповедников ХХ века презентовали фотовыставку «Церковь Мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке», посвященную священномученику Владимиру (Богоявленскому), митрополиту Киевскому, и репрессиям против духовенства Киева и Киевской области.

Руководитель Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, кандидат исторических наук Сергей Шумило выступил с лекцией о коммунистических репрессиях против духовенства на Киевщине и о страдальческом пути священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского.

Как сообщили организаторы, проведение мероприятий памяти ко дню святых Новомучеников именно на Лукьяновском кладбище было избрано не случайно. Ведь в 1920-е – 1930-е года именно здесь рядом располагалась Лукьяновская тюрьма ОГПУ–НКВД, в которой во время сталинских репрессий каждую ночь «конвейером» расстреливали как «врагов народа» сотни сограждан по искусственным обвинениям в «антисоветской деятельности».

Сергей Шумило отметил, что только в течение 1937-1939 годов здесь было расстреляно более 60 тысяч граждан. «Среди расстрелян были сотни православных священнослужителей, монахов и мирян, большинство из которых были жителями Киева и Киевской области. К середине 1937 года тела расстрелянных ночью тайно закапывали в наспех выкопанных «братских могильниках» на Лукьяновском кладбище, расположенном рядом с Лукьяновской тюрьмой. А с середины 1937 года, когда от массовых ежесуточных захоронений на Лукьяновском кладбище уже не осталось свободных мест, тела расстрелянных стали каждую ночь из Лукьяновской тюрьмы вывозить в Быковнянский лес, где для этих целей был оборудован новый «спецучасток». Хотя даже после этого на Лукьяновском кладбище еще долго продолжали тайно закапывать тела замученных заключенных», - рассказал он.

По словам руководителя Центра Новомучеников, до сих пор не установлено точное количество репрессированных граждан, захороненных в «братских могильниках» на Лукьяновском кладбище. «Исследователи называют цифры от 25 до 30 тысяч замученных граждан. Поскольку эти тайные спецзахоронения не регистрировались администрацией кладбища, достоверную статистику установить невозможно. К сожалению, систематические комплексные исследования и раскопки с перезахоронениями на Лукьяновском кладбище так и не были проведены», - добавил Сергей Шумило.

Среди репрессированных священнослужителей на Лукьяновском кладбище похоронены: киевский митрополит священномученик Константин (Дьяков; 1864–1937); сввященномученик протоиерей Александр Глаголев (1872–1937); епископ Панкратий (Гладков; 1892–1944) и многие другие.

«Лукьяновское кладбище является одним из крупнейших мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Украине. Для верующих людей оно не просто место трагедии и памяти, но и святое место, поскольку здесь похоронены тысячи мучеников за веру и просто невинные страдальцы, замученные богоборческим режимом в страшные годы сталинских репрессий», - отметил историк Сергей Шумило.

С 1993 года на Лукьяновском кладбище действует один из первых храмов УПЦ в честь святых Новомучеников и Исповедников ХХ века, а с 2013 года еще и храм в честь святой великомученицы Екатерины.

Фотовыставка «Церковь Мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке» будет действовать в течении месяца при храме по адресу: ул. Дорогожицкая, 7, Лукьяновское кладбище.