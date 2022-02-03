Під час президентської кампанії 2019 року Володимир Зеленський та тодішня його команда чудово відчували запити суспільства.

Кожен їхній меседж або подобався людям, або ставав мемом, який йшов тільки на користь кандидату в президенти.

На хвилі популістських обіцянок і втоми українців від безперервної політичної боротьби, Володимир Олександрович пообіцяв: "Я йду на один термін" і прописав таке зобов’язання у своїй передвиборчій програмі.

Але після приходу на Банкову, гучна обіцянка президента про один термін швидко відійшла на задній план і починає втрачати свою актуальність.

Не минуло й року, як у команді Зеленського з’явилися люди, які почали нашіптувати у його вуха: "Ти ж бачиш, як все повільно відбувається. Для того, щоб реально щось змінити, 5 років замало".

У 2022 році вже ні в кого не викликає сумнівів, що Володимир Олександрович не збирається обмежуватися одним президентським терміном.

За даними УП, старт системної підготовки до наступних виборів планується на весну 2022 року. Мова йде і про парламентські і про президентські перегони.

По суті, відбуватимуться три паралельні процеси: робота з регіональними осередками, що згодом переросте у запуск обласних штабів, ребрендинг партії "Слуги народу" та переформатування державного медіаресурсу під владні потреби. Третій пункт розпочався з кінця 2021 року.

"Українська правда" з’ясовувала, чому для Зеленського важливо перебудувати "кістяк" "Слуги народу", яка мета перезапуску каналів "Рада" та "Дом" та з чим, власне, Володимир Олександрович збирається йти на другий термін.

Зречення обіцянки

Зеленський не любить запитань про другий термін. Відповідаючи на них, він завжди ухиляється від прямої відповіді, мовляв: "побачимо", "це вирішить народ України", "ще багато часу до виборів" і так далі. Чіткого "ні", чи підтверджень попередніх намірів з 2019 року від президента так і не лунало.

Воно й не дивно, адже оточення глави держави цілком і повністю підтримує Зеленського у бажанні зберегти владу.

Адже хвилюються вони не так за свого керівника, як за своє власне майбутнє. Питання виборів стосується не лише безпеки Володимира Олександровича, але й Андрія Єрмака, Кирила Тимошенка, Давіда Арахамії та інших близьких до президента людей.

Якщо Зеленський втратить свою посаду, існує велика ймовірність відкриттю різних проваджень правоохоронними органами. Як приклад, підозри можуть стосуватися проєкту "Велике будівництво", зарплат в конвертах депутатам, "Вагнергейту" і так далі.

Тож, якщо раптом Зеленський справді захоче повернутися у "Квартал 95", у що не вірять навіть "кварталівці", то досить можливо, що Володимиру Олександровичу доведеться витрачати час не на творчість, а на допити.

Інша причина, чому Зеленський змушений готуватися до виборів – сигнал усім елітам, що він залишається у грі.

Проблема в тому, що якщо б Володимир Олександрович справді виконував свою обіцянку про один термін, вже наступного року у нього почалися б серйозні негаразди на етапі виконавців по всіх фронтах: депутати, урядовці, частина керівництва ОПУ, голови ОДА, місцеві депутати займатимуться не виконанням програми президента, а шукатимуть для себе місце під сонцем у інших політичних командах.

Тому рішення про похід на другий термін – не лише примха президента. По суті, це питання безпеки і політичного виживання всієї його команди.

Через це на Банковій все частіше піднімають тему підготовки Зеленського до виборів 2024 року.

За даними двох високопоставлених співрозмовників УП, таке питання кілька разів обговорювали на брейнштормах за участі президента, Андрія Єрмака, заступника голови ОПУ по регіоналці Кирила Тимошенка, куратора "Великого будівництва" Юрія Голика, голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамії, віцеспікера Ради Олександра Корнієнка, та голови партії "СН" Олени Шуляк.

"Щоб у вас не було якоїсь ілюзії, що вони якось там сидять і лише по виборах розмовляють – це не так. Там говоримо загалом про актуальні проблеми. Про Петра, про Діму Разумкова, про партію, про фракцію, про вибори президента теж говорили. Там не приймаються рішення, а просто обмінюються ідеями", – пояснює близький соратник президента.

Як вдалося з’ясувати УП, наразі Володимир Олександрович ще не почав формувати свій виборчий штаб.

Однак, з-поміж усіх вище перерахованих його соратників, найбільш залучений до підготовки виборчої кампанії Кирило Тимошенко.

В ОПУ Тимошенко займається координацією голів ОДА, тож за рахунок своєї компетенції вже в березні він почне формувати регіональних команд під майбутні вибори.

"Не можна сказати, що Кирило прям повноцінно розгортає роботу штабів. Але насправді відбувається формування команд на місцях, обкатка різних варіантів. За рахунок "Великого будівництва" Кирило набив собі контактів серед регіональних еліт. Але ви ж розумієте, що на такі еліти неможливо покластися – вони можуть в повітрі перевзуватися. Тому потрібно наперед мати своїх підготовлених людей", – пояснює джерело, близьке до Тимошенка.

Крім підготовки на регіональному рівні заступник голови ОПУ курує перезапуск державних каналів "Рада" та "Дом".

Така активність Тимошенка може пояснюватися двома причинами.

По-перше, його недолюблює Єрмак – і через те, що заступник голови ОПУ має безперешкодний прямий доступ до президента, і через те, що свого часу Тимошенка до команди Зеленського привів Андрій Богдан. Тому заступник голови ОПУ з усіх сил намагається бути корисним команді, щоб зберегти свою близькість із Володимиром Олександровичем і відповідно не втратити посаду.

По-друге, джерела УП стверджують, що Тимошенко – один з топових претендентів на керівника виборчої кампанії Зеленського.

"Ми ж розуміємо, що ніхто інший, крім Єрмака, не може бути керівником штабу Володимира Олександровича, це ж очевидно. А от кампанією рулити може Кирило – він набере політтехнологів за різними напрямами і їх менеджеритиме, це для нього не щось нове", – ділиться з УП один із впливових членів Зе!Команди.

Проте важливі питання полягають не лише в тому, як провести вибори, але й з чим Зеленський та його партія збираються знову йти на них.

У 2019 році Зеленському не особливо потрібно було давати якихось конкретних обіцянок. Запит виборців був дуже простим: люди прагнули покарання для старих еліт, від яких народ втомився і в яких давно розчарувався.

Тому образу народного месника і меседжа "Зробимо їх разом" було цілком достатньо, аби перемогти на електоральних змаганнях.

Зараз Володимир Олександрович – президент країни, який відповідає не тільки за безпеку та міжнародку. За великим рахунком, саме він несе публічну відповідальність за дії уряду й парламенту – адже сьогодні більшості депутатів і міністрів люди в обличчя не знають.

Через це суттєво змінюватиметься політичний образ Зеленського.

"Люди люблять господарників, таких жорстких і сильних. Тому, звісно, образ Володимира Олександровича буде жорстким. Але саме слово "господарник" асоціюється з чимось застарілим. Можна сказати, що образ кандидата в президенти Зеленського – це менеджер, такий собі СЕО. Я думаю, ми будемо рухатися в такому напрямі", – розповідає УП один зі співрозмовників на Банковій.

Зі слів джерел УП в оточенні президента, до старту кампанії Зеленському надзвичайно важливо дати свою відповідь на дві стратегічні проблеми: це запит суспільства на справедливість та війна на Донбасі.

Щодо запиту на справедливість – то в уявленні влади для цього працюватиме закон про олігархів, дія якого почнеться з травня 2022 року. Зеленський хоче показати виборцям, що він може поставити олігархів на місце.

Набагато цікавіше для президента – це питання миру.

"У корупції особисто Володимира Олександровича складно звинуватити, економіка не впала, дороги робляться – люди це бачать. Найболючіше питання до президента – це мир, і по цьому битимуть усі", – намагається переконати УП одне з впливових джерел в команді президента.

"Ми в команді розуміємо, що відкладати далі немає куди – цього року треба знайти рішення по Донбасу. Якщо до кінця року рішення не буде, значить треба знайти чітку відповідь, чому ми не можемо завершити війну. При чому переконливу і зрозумілу, щоб від зубів відскакувала. Президент покаже людям, що він робить все можливе, аби зупинити війну – цього року для нас це пріоритет", – додає джерело.

Слуга народу 2.0

Перед президентськими виборами, які відбудуться в останню неділю березня 2024 року, мають пройти вибори до парламенту. Згідно з Конституцією, вони відбудуться в останню неділю жовтня 2023 року.

Минулого року в команді Зеленського обговорювали різні ідеї стосовно можливого переносу парламентських виборів після президентських – тобто на осінь 2024 року.

Оточення президента побоюється, що якщо на виборах до Ради партія влади не займе перше місце, то президенту буде складніше виграти у 2024 році. А позиції "Слуги народу" достатньо хиткі. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, партія почала втрачати лідерство і зараз конкурує за першість з "ЄС".

Тому ідеальна схема для влади така: спочатку президентські перегони, а вже потім парламентські.

Треба віддати належне – порівняно з осінню минулого року, розмов про можливе перенесення чергових виборів до Ради на потім стало значно менше. Проблема в тому, що такий крок частина суспільства може сприйняти, як узурпацію влади, а це додатке нагнітання всередині країни. Ще більша проблема – невпевненість влади, що Конституційний суд, який перебуває у конфлікті з ОПУ, піде на перенесення чергових виборів. Адже відповідне рішення має прийняти саме КСУ.

Оскільки парламентські перегони мають відбутися вже наступного року, на Банковій серйозно заговорили про потребу ребрендингу "Слуги народу".

Загалом вперше про потребу ребрендингу партії влади заговорив Зеленський одразу після місцевих виборів. Як описують очевидці, президент був незадоволений результатом тих виборів.

"Тоді була ідея, що всіх людей з репутаційними ризиками будемо відсувати. Давайте виберемо топових депутатів, робимо під них сайт, люди нехай за ними слідкують, якісь голосування там будемо проводити і так зробимо собі борд красивих і розумних. Але якось воно все швидко заглохло", – пригадує у розмові з УП один із членів Зе!команди.

Цілком очевидно, що найслабшим місцем Володимира Зеленського є кадри, яких він збирає навколо себе. В першу чергу, мова йде про депутатів монобільшості, які за два роки перетворилися у розплідник перманентних скандалів.

Півбіди, коли вони озвучують якісь неоднозначні заяви, типу показово захоплюються Лукашенком чи верзуть дурниці про "дітей низької якості". Значно серйозніше, що "Слуги народу" все частіше потрапляють у корупційні скандали та поводяться наче мажори в найгіршому розумінні цього слова.

Приклад такої огидної поведінки – це спілкування депутата Миколи Галушка з патрульними. Інший в рази гірший приклад – це кейс Олександра Трухіна, якого покривала вся система влади, а Зеленський робив вигляд наче те скандальне ДТП його ніяк не стосувалося.

"Слуга народу" потребує оновлення, в першу чергу, людського. Ця партія створювалася з коліс, у неї позаходила низка випадкових людей. Подумайте лише: у ВРУ під брендом "СН" зібралися люди, які категорично підтримують вступ ЄСі НАТО і водночас у цій же силі перебувають люди, які сумують за Радянським Союзом. Тому кістяк команди треба точно переробити, сумнівів навіть немає", – пояснює УП один зі співрозмовників на Банковій.

Тож перед новою головою партії Оленою Шуляк та головою фракції Давидом Арахамією стоїть завдання до наступних виборів суттєво почистити партію від "зашкварених людей" і залучити до команди нових і авторитетних членів.

"Зверніть увагу на новорічне привітання Зеленського і на людей, які були поруч з ним. От він хоче, аби поруч з ним були саме такі люди: представники культури, науки, спорту, волонтери, військові, лікарі", – розповідає джерело в команді президента, відповідаючи на запитання УП про ребрендинг "Слуги народу".

Процес майбутнього очищення "Слуги народу" безперечно рано чи пізно зачепить і парламентську фракцію. А це вже загроза життєздатності монобільшості. Фракція "Слуга народу" і так переживає не найкращі часи: з одного боку їхніх депутатів радий брати до себе Дмитро Разумков, а з іншого – вони змушені постійно опиратися на групи "Довіра" та "За майбутнє", тому що далеко не завжди можуть забезпечити своїх 226 голосів для ухвалення рішень в стінах Ради.

"Об’єктивно є частина людей, яка розуміє, що у наступний список не потрапить. А два роки нам ще треба протягнути і не дати їм розбігтися. Нам же треба якось голосувати. Тому будемо комусь пропонувати, наприклад, губернаторство, когось у місцеву владу відправимо, ще комусь пропонуватимемо державні посади. Люди реально почали хвилюватися за своє майбутнє", – розповідає УП один із впливових партійців "СН".

До початку виборчої кампанії 2023 року обговорюється також зміна назви "Слуга народу" та оновлення візуального брендування.

Як варіант, у назві може з’явитися прізвище Зеленського.

Медіа

Для перемоги на виборах, крім оновлення образу, ребрендингу, меседжбоксів та іншої іміджевої роботи, важливі три ключові ресурси: гроші, контроль над правоохоронним блоком та медіа.

Два перші пункти у Володимира Олександровича є – при чому, у Зеленського контроль над усіма правоохоронними органами країни, крім НАБУ та САП . Не вистачає лише медіа. До війни з Рінатом Ахметовим на Банковій очікували на підтримку каналів "Україна" та "Україна 24".

Коли відносини між найбагатшим українцем та президентом геть зіпсувалися, в команді Зеленського зрозуміли, що розраховувати лише на допомогу олігархів досить небезпечно.

Тому вони взялися розвивати власні медіа.

Щоб не наслідувати своїх попередників, від ідеї покупки чи створення нових каналів досить швидко відмовилися. Та й зрештою, навіщо витрачати зайві власні гроші, коли можна все зробити за державні.

Так, у 2022 році на роботу каналу "Рада" депутати виділили 378 мільйонів гривень.

"Ми ж не собі в кишені беремо ці гроші, правильно? Подивіться на стару "Раду". Це ж дивитися було неможливо – наче 86-й рік. Ми закуповуємо нову техніку, будуємо нові студії, робимо нормальні продукти. А далі – це ж все залишиться тут. Поміняється влада, а державний канал буде нормальним", – емоційно говорить УП один з важливих членів фракції "Слуга народу".

Як вдалося з’ясувати УП, ідея перезапуску парламентського каналу не нова. В Офісі президента її обговорювали ще влітку 2020 року.

"Я так розумію, ця ідея йшла від Зеленського. Президент дзвонив ще Разумкову, коли вони зі Штучним воювали. І каже: "Слухай, я зараз включив канал Рада і там показують депутата "Європейської солідарності", який в прямому ефірі нас пісочить. Чому це відбувається?" Діма йому пробував пояснити, що це парламентський канал, там наші депутати можуть пісочити їх, вони нас, мовляв демократія. Ну словом, Зеленському не подобалося як канал працював", – описує УП стару розмову колишнього голови ВРУ з президентом один із колишніх соратників Разумкова.

Вище ми вже згадували, що перезавантаження державних каналів Рада та каналу "Дом" курує заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Від нього менеджерить процес оновлення двох каналів Владислав Матяш, який у 2018 році працював генпродюсером заблокованого нині "112 Україна".

Для швидкого перезапуску парламентського каналу Тимошенко навіть залучив медіаменеджера Олексія Семенова, який до цього запускав такі канали, як 112, Zik, NewsOne, Прямий, Kyiv Live. За даними УП, у медіаменеджера контракт з "Рада" був підписаний лише на кілька місяців і закінчився наприкінці січня.

На каналі Семенов відповідав за картинку, тобто створював студії на другому і третьому поверсі Верховної Ради, окрему студію у Кабміні.

"Льоша робив форму: він прописував, як що має виглядати, яка має бути форма мікрофона, як мають сидіти ведучі, як вони мають виглядати у кадрі і так далі. Ідеологія і все інше – це вже до Кирила", – пояснює джерело на каналі "Рада".

Крім того, на канал "Рада" масово прийшли працювати колишні працівники 112, Zik, Kyiv Live і так далі. Цікаво, що до роботи на парламентський канал Тимошенко залучив також скандального політтехнолога Володимира Петрова та блогера Сергія Іванова.

"Вони реально злять конкурентів – Петю, Юлю і так далі. Тому Іванов і Петров потрібні для того, щоб злити всіх інших. Ну і так якось будемо аудиторію збирати", – говорить один з ключових членів Зе!Команди.

За великим рахунком, канал "Рада" має перетворитися у типовий інформаційний телеканал з новинами, ефірами Ради й Кабміну, трансляціями з кулуарів, та різними політичними ток-шоу.

Трошки інша концепція у каналу "Дом". По-перше, канал для окупованих територій має стати загальнонаціональним і мовити для переселенців по всій країні.

По-друге, канал "Дом" буде переважно розважальним телеканалом з серіалами та шоу, які розбавлятимуться новинами.

На каналі вже транслюють комедійний серіал "Фіма", де головну роль виконує Єфим Константиновський – учасник команди "Ліги Сміху" й КВК "Днепр".

Також на "Дом" виходить нове ток-шоу "Наосліп", яке веде Борис Тизенхаузен, який співпрацює з Офісом президента. Суть ток-шоу полягає у тому, що двом політикам змінюють голоси та закривають обличчя. Вони опонують одне одному, до кінця програми не знаючи з ким дебатують.

Так само на каналі для переселенців має з’явитися соціальне шоу Андрія Пальчевського, яке коштує 12 мільйонів гривень.

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Команда Зеленського розпочинає системну роботу над підготовкою до виборчих кампаній.

Змінюється образ президента, обудумується апгрейд партії, відбувається перезапуск медіа під власні потреби.

Та це все лише обгортка для виборців. Як показали роки каденції Володимира Олександровича, він і його найближче оточення досить швидко навчилися жити і поводитися так само, як це робили всі інші політичні гравці.

Однак, між Зеленським та класичними елітами все-таки існує одна велика відмінність.

У критичні моменти "старі" політики вміють домовлятися між собою, йти на компроміси задля досягнення цілей.

Нинішній президент показує інше унікальне вміння: він майстерно збирає ворогів і воює з усіма підряд. А от знаходити політичних союзників йому надзвичайно складно.

Цілком ймовірно, що після парламентських виборів 2023 року вороги президента об’єднаються проти нього. І йому це може коштувати надто дорого – ребрендинг та канали не допоможуть.