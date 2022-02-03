Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета вступать в бригаду территориальной обороны столицы. Об этом он сказал в начале заседания Киевсовета, сообщили ForUm'у в пресс-службе городского головы.

Кличко напомнил, что в прошлом году в городе был создан Департамент муниципальной безопасности и развернута работа по созданию реально действующей территориальной обороны Киева.

В частности, о результатах и ​​дальнейших планах в этой сфере отчитается сегодня в Киевсовете заместитель директора департамента, полковник резерва Михаил Щербина. А о готовящейся критической инфраструктуре города к функционированию в случае чрезвычайной ситуации депутаты заслушают заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

«Сегодня все структурные подразделения и службы города должны максимально способствовать выполнению мер по укреплению бригады территориальной обороны Киева. Мы должны быть готовы к разным сценариям событий, связанных с возможной дальнейшей агрессией России. Вчера, например, я посетил первый Центр рекрутинга резервистов, который создал город. Еще один такой центр вскоре откроем на левом берегу – на улице Ревуцкого. Помещение для него уже было найдено. Вчера я проверил, как проходит консультационная работа с добровольцами. Вступайте в бригаду территориальной обороны. Покажите своим примером готовность киевлян защищать свой город и свою страну», - призвал Кличко.

Напомним, брат мэра Владимир Кличко подал заявление и документы на вступление в бригаду территориальной обороны Киева.