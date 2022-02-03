В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2437 больных коронавирусом. 16 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 112 больных коронавирусом и 188 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 837 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 338 697 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 467, в Оболонском – 340 и в Деснянском районе – 258 случаев», – отметил Виталий Кличко.