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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2437 больных коронавирусом. 16 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 112 больных коронавирусом и 188 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 837 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 338 697 жителей столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 467, в Оболонском – 340 и в Деснянском районе – 258 случаев», – отметил Виталий Кличко.
Forbes.ua

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