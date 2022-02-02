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К обнародованию видеозаписей разговора полицейских с нардепом «Слуги народа» Александром Трухиным после совершения ним ДТП может быть причастно высшее руководство МВД, втянутое в борьбу за власть. ОБ этом сообщает Телеграм-канал «Инсайдер ЮА».

«Это уже второе видео с камер полицейских (первое - с Гогилашвили). Доступ к обоим видео был только у высших чиновников МВД. В «сливе» видео с Гогилашвили справедливо подозревали заместителя Монастырского Енина. По нашей информации, за «сливом» видео с Трухиным стоит тоже он», - говорится в публикации.

Вместе с тем, издание отмечает, что это является частью противостояния в обновленной всего полгода назад команде ведомства.

«Слив» полицейского видео с Трухиным - часть подковерной борьбы за власть в МВД. И в случае отставки Монастырского именно Енин, как первый замминистра, становится и.о. руководителя министерства. Не стоит забывать, что Енин - человек Ложкина. «Остальное додумайте сами»», - подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что это борьба внутри МВД между Антоном Геращенко, помощником которого был сегодняшний министр Денис Монастырский и Евгением Ениным.

 
ForUm

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