Американскую актрису Вупи Голдберг на две недели отстранили от эфира телеканала ABC, на котором она ведет ток-шоу, за высказывание о Холокосте, которое вызвало поток критики.

31 января в эфире шоу The View Голдберг предложила соведущим «честно признать, что Холокост - это не про расу и не про расизм». Ей стали возражать, что нацисты преследовали евреев, как раз поскольку считали их низшей расой. На что актриса заметила, что в ситуации с Холокостом имело место бесчеловечное отношение одних людей к другим, но обе группы были белыми, передает Интерфакс.

Newsflash @WhoopiGoldberg 6 million of us were gassed, starved and massacred because we were deemed an inferior race by the Nazis. How dare you minimize our trauma and suffering! pic.twitter.com/nD8drxWpxJ

После шквала критики Голдберг 1 января принесла публичные извинения тем, кому она причинила боль своими высказываниями. Она написала в твиттере, что должна была сказать, что Холокост - это и вопрос расизма, и вопрос бесчеловечного отношения одних людей к другим. Актриса также напомнила, что всегда поддерживала евреев, и никогда не изменит своего к ним отношения. BBC News отмечает, что Голдберг после этого попыталась объяснить свою позицию в вечернем эфире CBS, но это вызвало новый поток критических отзывов, и ей пришлось извиняться снова.

После этого президент ABC News Ким Годвин распространила в телекомпании уведомление для сотрудников о том, что она решила отстранить Голдберг от эфира на две недели за «ошибочные и обидные» высказывания, которые не соответствуют ценностям ABC News. Годвин назвала это решение «трудным, но необходимым» и добавила, что попросила актрису задуматься о воздействии ее собственных слов, поскольку «слова имеют значение».

In a note to staff, ABC News prez Kim Godwin says, "While Whoopi has apologized, I’ve asked her to take time to reflect and learn about the impact of her comments. The entire ABC News organization stands in solidarity with our Jewish colleagues, friends, family and communities.”