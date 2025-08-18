Для завершення війни потрібні дві складові – сильне військо та гарантії безпеки від великих країн, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни потрібні дві складові – сильне військо та гарантії безпеки від великих країн.

Про це глава української держави заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, передає Укрінформ.

«Насправді потрібні дві складові: потужне українське військо. (…) Друге, ми будемо говорити про це з партнерами, це залежить від великих країн – Сполучених Штатів та інших наших друзів», - розповів Зеленський.

Трамп зауважив, що Україні справді потрібні гарантії «на кшталт НАТО».

«В іншому кабінеті нас чекають найпотужніші люди Європи. Вони хочуть надати захист, і дуже важливо з ними про це домовитися», - сказав він.