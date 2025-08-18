﻿
Полiтика

Для завершення війни потрібні дві складові – сильне військо та гарантії безпеки від великих країн, – Зеленський

Для завершення війни потрібні дві складові – сильне військо та гарантії безпеки від великих країн, – Зеленський

Для завершення війни потрібні дві складові – сильне військо та гарантії безпеки від великих країн, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни потрібні дві складові – сильне військо та гарантії безпеки від великих країн.

Про це глава української держави заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, передає Укрінформ.

«Насправді потрібні дві складові: потужне українське військо. (…) Друге, ми будемо говорити про це з партнерами, це залежить від великих країн – Сполучених Штатів та інших наших друзів», - розповів Зеленський.

Трамп зауважив, що Україні справді потрібні гарантії «на кшталт НАТО».

«В іншому кабінеті нас чекають найпотужніші люди Європи. Вони хочуть надати захист, і дуже важливо з ними про це домовитися», - сказав він.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в УкраїніСША-Україназустріч Зеленського з Трампомпереговори президентів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українська ракета "Фламінго" летить на понад 3000 кілометрів
Війна 18.08.2025 19:49:13
Українська ракета "Фламінго" летить на понад 3000 кілометрів
Читати
Стало відомо, кого Зеленський візьме з собою на переговори з Трампом
Полiтика 18.08.2025 19:17:37
Стало відомо, кого Зеленський візьме з собою на переговори з Трампом
Читати
Україні не можна нав’язувати "асиметричні" зобов’язання щодо спеціального статусу російської мови, культури та церкви, - заява
Суспiльство 18.08.2025 18:44:00
Україні не можна нав’язувати "асиметричні" зобов’язання щодо спеціального статусу російської мови, культури та церкви, - заява
Читати

Популярнi статтi