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Суспiльство

Скільки військових з ТЦК притягнули до відповідальності, повідомив омбудсмен

Скільки військових з ТЦК притягнули до відповідальності, повідомив омбудсмен

Офіс омбудсмена у 2024 році отримав понад 3,5 тисячі звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізації, а у 2025 році вже зафіксовано понад 2 тисячі таких скарг. Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, не всі звернення підтверджують порушення, проте у більшості випадків виявляють факти порушень, що стають підставою для юридичного реагування. Наразі відкрито понад 50 кримінальних проваджень, а співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки були притягнені до дисциплінарної відповідальності.

Лубінець наголосив на важливості дотримання законодавства під час мобілізації, незважаючи на складні умови воєнного часу. Він також зазначив, що його представники на місцях допомагають розбиратися у випадках порушень.

Теги:

порушення прав людинипримусова мобілізація
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