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Ворог атакував лікарню в Херсоні: є постраждалі

Ворог атакував лікарню в Херсоні: є постраждалі

Вночі російські терористи обстріляли з артилерії одну з лікарень у Херсоні, повідомили в ОВА.

Внаслідок атаки була пошкоджена будівля закладу охорони здоров’я. Постраждали п’ятеро пацієнтів та троє медичних сестер.

44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Двоє інших — 54 та 44 років — отримують амбулаторне лікування.

Серед пацієнтів, які досі перебувають у медзакладі, — двоє чоловіків 58 та 60 років і дві жінки 64 та 57 років. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Ще одна 69-річна постраждала отримала допомогу, але від госпіталізації відмовила

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обстріл лікарні в Херсоні
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