Трамп: Ізраїль погодився на припинення вогню

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню у Секторі Газа. За його словами, цей крок відкриває можливість для серйозних переговорів і завершення тривалого конфлікту на Близькому Сході. Про це Трамп повідомив у своєму дописі на платформі Truth Social.

У повідомленні американський лідер зазначив, що його представники провели «довгу і продуктивну зустріч» з ізраїльськими чиновниками 1 липня, під час якої було досягнуто згоди щодо ключових умов припинення вогню. Трамп наголосив, що ця домовленість створює простір для роботи з усіма сторонами конфлікту, щоб покласти край війні.

Водночас Трамп закликав палестинське угруповання ХАМАС прийняти мирну пропозицію, яка була підготовлена і передана через посередництво Катару та Єгипту — країн, що докладають значних зусиль для встановлення миру в регіоні. Він попередив, що це найкраща можливість для припинення бойових дій, і якщо ХАМАС відмовиться від угоди, ситуація лише загостриться.

«Я сподіваюся, заради блага Близького Сходу, що ХАМАС прийме цю угоду, тому що кращою вона не стане — буде тільки гірше. Дякую за увагу до цього питання!» — підсумував Трамп.