Справи силовиків щодо розгону Майдану скерували до суду

Прокуратура України скерувала до суду обвинувальні акти проти низки колишніх топпосадовців Міністерства внутрішніх справ, зокрема колишнього міністра Віталія Захарченка, його заступника, а також керівників правоохоронних органів Києва, Черкас і Сум. Їх звинувачують у організації застосування насильства та незаконних затримань 117 учасників протестів під час Революції Гідності у 2013–2014 роках.

За даними слідства, ексміністр МВС Захарченко разом із заступником у період з листопада 2013 до лютого 2014 року розробили та реалізували злочинний план, спрямований на перешкоджання масовим протестам. До виконання цього плану було залучено колишніх керівників столичної міліції, а також очільників міліції Черкаської та Сумської областей.

Підлеглі правоохоронці незаконно затримали 117 громадян, застосовували до них насильство, завдавали тілесних ушкоджень. Затриманих доставляли до райуправлінь міліції, де на підставі сфальсифікованих документів безпідставно притягували до кримінальної відповідальності.

Дії обвинувачених кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за організацію злочинів проти учасників мирних протестів.

Варто зазначити, що обвинувальні акти проти екскерівників міліції Черкаської та Сумської областей вже розглядаються судами.

Окремо колишнього керівника столичної міліції притягатимуть до відповідальності за колабораційну діяльність через добровільне зайняття у 2023 році посад у незаконно створених органах безпеки РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Через переховування обвинувачених від правосуддя на території держави-агресора, слідство здійснювалося у їх відсутність (in absentia).