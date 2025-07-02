Мерц прояснив ситуацію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання постачання крилатих ракет Taurus Україні досі відкрито і розглядається як можливий варіант.

В інтерв’ю німецькій службі новин Tagesschau він зазначив, що у разі постачання цих ракет їх використовуватимуть українські військові, а не німецькі солдати. За його словами, така сама логіка застосовується і до крилатих ракет, які надають Великобританія та Франція.

«Завжди було зрозуміло, що якщо ми поставляємо "Тауруси", то цю зброю будуть використовувати не німецькі солдати, а українські. До речі, так само і з іншими крилатими ракетами, які постачає Великобританія чи Франція», — зазначив Мерц.

Канцлер наголосив, що система Taurus є надзвичайно складною у використанні, і навчання українських військових для ефективного обслуговування цієї зброї займе щонайменше пів року.

«Проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше пів року. Їх вже навчають? Про це ми ще не домовлялися. Я говорив про це із Зеленським, я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом», — додав Мерц.

Він також підкреслив, що Німеччина більше не буде публічно розголошувати, яку саме зброю постачає Україні, аби не давати Росії можливості оцінювати дії Заходу.

Влдночас Мерц чітко окреслив позицію Німеччини: «Лише одне є безсумнівним, і я повторюю це в цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні».