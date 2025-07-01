Трамп прокоментував можливість депортації Ілона Маска із США

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути питання депортації мільярдера Ілона Маска у відповідь на запитання щодо критики підприємцем його податкового законопроєкту, пише Bloomberg.

Журналісти на пресконференції у Білому домі запитали президента, чи депортував би він Ілона Маска, громадянина США, який родом із ПАР.

– Я не знаю, ми повинні розглянути це, – відповів Трамп.

Коментарі президента є свідченням ворожнечі між Трампом і найбагатшою людиною світу. Маск посилив критику республіканського податкового законопроєкту, який прискорює скасування споживчого кредиту на купівлю електромобілів.

Ілон Маск є генеральним директором виробника електромобілів Tesla Inc., акції якого ослабли на понад 4% на передринкових торгах.

Дональд Трамп пояснює критику Маском законопроєкту усуненням субсидій, від яких виграють його численні бізнес-проєкти.

У вівторок президент спочатку опублікував у соціальних мережах погрози щодо відкликання субсидій у компаній Ілона Маска. Згодом, спілкуючись із журналістами, він знову озвучив це попередження.

– Маск знав задовго до того, як підтримав мене як кандидата в президенти, що я категорично проти мандату на електромобілі. Це абсурд, і це завжди було важливою частиною моєї кампанії. Електромобілі – це нормально, але ніхто не повинен бути змушений володіти ними, – написав Трамп у Truth Social.

Він висловив думку, що Ілон Маск “можливо, отримав більше субсидій, ніж будь-хто інший в історії”.

– І без субсидій йому, ймовірно, довелося б закрити бізнес і повернутися до Південної Африки, – додав він.

Трамп сказав, що Маск “втрачає свій мандат на електромобілі”, і попередив, що “Ілон може втратити набагато більше”.

Мандат на електромобілі стосується комплексу стандартів економії палива та обмежень викидів з вихлопних труб, які фактично змушують автовиробників продавати більшу кількість електричних моделей.

Адміністрація Трампа почала згортати політику підтримки електромобілів, зокрема, послаблюючи стандарти економії палива та обмеження викидів, що заохочували їх продаж.

Водночас податковий законопроєкт Трампа, який наразі перебуває на розгляді в Сенаті, додатково скасує податковий кредит для індивідуальних покупців електромобілів, що раніше значно стимулював їхні продажі.

Маск розкритикував республіканський законопроєкт, назвавши його “божевільним законопроєктом про витрати”, і пригрозив створити третю політичну партію в США. Однак він заперечує, що його опозиція ґрунтується на бажанні зберегти державні субсидії для своїх компаній.

Маск підтримав Трампа на виборах 2024 року і надалі очолював Департамент ефективності уряду, що працював над скороченням федерального урядового персоналу. У травні він залишив цю посаду.

Між ними виникла публічна суперечка через критику податкового законопроєкту. Трамп і Маск обмінялися образами в соціальних мережах. Боротьба між ними, здавалося, вщухла, але Маск останніми днями здійснив кілька атак на податковий законопроєкт, відновівши конфлікт з Трампом.

– Можливо, нам доведеться нацькувати DOGE (Департамент ефективності уряду, який очолював Маск – Ред.) на Ілона, – сказав Трамп. – DOGE – це монстр, який, можливо, повернеться і з’їсть Ілона. Хіба це не було б жахливо?