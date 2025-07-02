Україна змушена буде чекати на боєприпаси від США кілька місяців

Сполучені Штати на кілька місяців призупинили поставки боєприпасів в Україну. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на офіційних представників американського уряду.

За інформацією видання, за останні два роки США відправляли в Україну різноманітне озброєння, обладнання та боєприпаси, використовуючи два основні джерела постачання.

Перше — це наявні запаси Пентагону, з яких виділяли боєприпаси та зброю. Конгрес компенсував витрати Міністерства оборони США, що дозволяло швидко поповнювати запаси, часто за рахунок оновлення озброєння.

Друге джерело — ініціатива безпекової допомоги Україні, в межах якої Пентагон фінансує закупівлю зброї безпосередньо у американських військових підрядників.

За словами чиновників, більша частина боєприпасів зі старих запасів уже доставлена до України, остання партія очікується пізніше цього літа. Натомість поставки боєприпасів у межах контрактів з постачальниками продовжаться і наступного року.

Пояснення призупинення поставок пов’язують із необхідністю поповнення запасів Пентагону та реорганізацією логістики допомоги.