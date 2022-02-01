Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участников агентурной сети спецслужб РФ. Злоумышленник из Харькова собирал информацию о новейших украинских системах оружия для передачи стране-агрессору, сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель террористической организации «МГБ ДНР» завербовал жителя Харькова для сбора секретной информации. Куратором был кадровый сотрудник ФСБ РФ.

Агент должен был собирать данные о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны. Полученную информацию он передавал по электронным каналам связи представителям псевдоспецслужб так называемой «ДНР» и сотрудникам ФСБ РФ.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ не допустили утечки информации из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которую вражеский агент пытался получить в одном из институтов Харькова.

Правоохранители задержали злоумышленника в центре Харькова с задействованием спецназовцев СБУ из Центра специальных операций «А».

В настоящее время агенту доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Операция проводилась сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской, а также в Днепропетровской областях при координации Департамента контрразведки СБУ. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.