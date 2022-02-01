также в разделеОбщество
В Полтаве задержали братьев-депутатов за вымогательство $39 тысяч 28
Февраль начнется в Украине с морозца 11
Конгрессмен США заболел COVID-19 после поездки в Украину и встречи с Зеленским 21
За год СБУ обезвредила десятки преступных группировок, которые координировали из РФ 8
Суд вынес приговор разведчику «ДНР», подбиравшему «кадры» для боевиков 10
Польша ожидает до миллиона беженцев в случае войны в Украине 10
Польша передаст Украине оборонительное вооружение 27
Укрзализныця получила очередную партию новых спальных вагонов 22
Масштабные пожары на Луганщине: начальнику облуправления ГосЧС сообщили о подозрении 14
Ляшко: Смертность от COVID-19 ниже по сравнению с прошлой волной 10
Украинцев предупредили о сильном ветре, вьюгах и гололедице 22
Тысячи «титушек» и бутафорская кровь: В МВД рассказали о подготовке провокаций в Киеве 43
В Берлине прошла акция против войны в Украине 21
Полиция раскрыла жестокое убийство волынских предпринимателей 114
Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись – их не захватывали 22
В МОЗ рассказали, когда лучше всего получит бустерную дозу вакцины от коронавируса 37
В Украине ожидается снежная и ветреная погода 31
В Минобороны анонсировали реформу военкоматов 25

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участников агентурной сети спецслужб РФ. Злоумышленник из Харькова собирал информацию о новейших украинских системах оружия для передачи стране-агрессору, сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель террористической организации «МГБ ДНР» завербовал жителя Харькова для сбора секретной информации. Куратором  был кадровый сотрудник ФСБ РФ.

Агент должен был собирать данные о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны. Полученную информацию он передавал по электронным каналам связи представителям псевдоспецслужб так называемой «ДНР» и сотрудникам ФСБ РФ.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ не допустили утечки информации из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которую вражеский агент пытался получить в одном из институтов Харькова.

Правоохранители задержали злоумышленника в центре Харькова с задействованием спецназовцев СБУ из Центра специальных операций «А».

В настоящее время агенту доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Операция проводилась сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской, а также в Днепропетровской областях при координации Департамента контрразведки СБУ. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8