2022 год покажет произойдет ли Дия City-революция в айти. А пока IT юрист рассказывает к чему готовится компаниям в этом году.

Финансовый аудит

Не спешите принимать решение о резиденстве, пока нет объективного представления о финансовом состоянии бизнеса и организационных процессах.

Закон о Дия City установил требований к будущим резидентам:

регистрация в Украине; вид деятельности: компьютерное программирование, разработка ПО, создание игр, образование в сфере информационных технологий, обработка данных, маркетинг и реклама, киберспортивные соревнования, организация оборота виртуальных активов, кибербезопасность, робототехника и другие; 90% доходов IT-компании получают от ведения такой деятельности; более 9 гиг-специалистов и сотрудников по трудовым договорам в команде; среднее месячное вознаграждение сотрудников и гиг-специалистов не менее 1200 евро.

Если компания только вышла на такие показатели, не стоит сразу подавать заявку. Может случиться так, что бизнес перестанет отвечать требованиям. За каждый месяц несоответствия придется платить налоги по общим правилам. К примеру, налог за сотрудников вырастет до 41,5%.

Далее изучаем финансовые показатели: суммы операций с заказчиками: резидентами и нерезидентами; задолженность в украинских и иностранных банках; затраты на содержание команды и офиса, в том числе операции с ФЛП.

Все эти цифры помогут принять решение при выборе корпоративного налога: на прибыль по ставке 18% или на выведенный капитал по ставке 9%. Налог на прибыль применяется к разнице доходов и расходов. А вот налог на выведенный капитал рассчитывается от суммы вывода средств со счета. Например, когда компания выплачивает дивиденды, роялти, или оплачивает работу ФЛП.

Кроме этого, нужно изучить корпоративную структуру, если бизнес состоит из нескольких компаний. Например, в аутсорсинговой структуре есть компании в США, Украине и подрядчики ФЛП. В результате анализа можно выявить контролируемые операции, с которых придется заплатить 18% налога.

Юрист для it бизнеса во время консультирования изучит каждый показатель доходов и расходов, чтобы выбрать выгодный вариант.

Кроме общей стратегии, стоит обратить внимание на обязательства перед банками, планы на открытие офиса и другие критерии. Поэтому в 2022 году советуем разработать стратегию и оценить актуальные финансовые показатели, чтобы принять взвешенное решение.

Большинство IT-специалистов против Дия City

В течении этого года станет ясно как IT-комьюнити будет реагировать на нововведения. Пока, по результатам опроса DOU, 78% специалистов против. Четверть из них намерены уволиться в случае вступления компании в Дия City.

Чем это грозит IT-компаниям?

Рынок труда и так перегрет. Мидлов и сеньоров не хватает, чтобы закрывать проекты. Поэтому IT-компании вынуждены предлагать максимально выгодные условия сотрудничества и точно не готовы потерять команду. Поэтому настрой команды сыграет не последнюю роль в принятии решения о вступлении в Дия City.