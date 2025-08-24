У Карпатах на День Незалежності випав сніг

У Карпатах на горі піп Іван зафіксували сніг і температуру повітря +1°C. Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

"У День Незалежності — Карпати вирішили зробити сюрприз і “посипали” снігом! 24 серпня на горі Піп Іван Чорногірський рятувальники зафіксували перший цьогорічний снігопад. На вершині — хмарно, всього +1°C і вітер. Справжнє “літо по-українськи”, - зазначили у ДСНС.

Рятувальники закликають через мінливу погоду утриматися від походу в гори.