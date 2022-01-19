Многие вспоминают что такое NDA, когда происходит утечка информации. Среди документов находят соглашение о неразглашении на пол-листа A4. Но оказывается, что он формальный и включает общие формулировки, а значит не может защитить коммерческую тайну.

IT юрист подготовил рекомендации, чтобы ваш договор nda работал, а не пылился в стопке ненужных бумаг. Советы подойдут для тех, кто разрабатывает отдельный NDA и внедряет раздел о конфиденциальности в контракты.

Закрепите определение конфиденциальной информации и перечень объектов

К объектам относим:

размер заработной платы членов команды;

стоимость услуг, бюджет проекта и сроки;

деловые предложения;

бизнес-планы, прогнозы, анализ рынка, маркетинговые исследования и статистика;

технические задания, спецификации, схемы;

отчеты о выполнении работ;

способы и пароли доступа в помещения, компьютерные системы и базы данных;

идеи, подходы, методы и приемы работы.

Зафиксируйте способы передачи информации

Пункт в договоре может выглядеть так.

Стороны утвердили следующие способы передачи данных:

e-mail, Skype, ZOOM, таск-менеджеры: Jira, Trello;

мессенджеры: WhatsApp, Slack, Viber, Telegram, Discord;

и другие инструменты для переговоров, звонков, видео встреч.

Определите что считается разглашением

Например, нарушением NDA считается:

предоставление публичного доступа через общедоступные источники: облачные хранилища, веб-сайты;

устное или письменное раскрытие в переписке или разговоре;

помощь в доступе к месту хранения информации: передача пароля, ключей безопасности, шифра, прямой ссылки, QR-кода.

Уточните, что список не исчерпывающий.

Но существуют ситуации, когда раскрытие будет правомерным. Например, по требованию государственных органов. У стороны договора возникает обязанность ответить на запрос.

Пропишите санкцию за нарушение

Существует два варианта ответственности за разглашение информации: штраф или компенсация ущерба. Для применения первого достаточно доказать факт нарушения. А вот для второго - причинно-следственную связь между разглашением и ущербом.

Добавьте способы доказывания нарушения

Среди инструментов доказывания выделите:

электронные доказательства: голосовые сообщения, скриншоты, публикации в социальных сетях, информация с веб-сайтов или мобильных приложений, облачных хранилищ баз данных;

письменные доказательства: контракты, NDA, цифровые утилиты: Jira, Asana, Confluence.

аудио и видеозаписи разговоров.

Обязательно укажите, где будет рассматриваться спор. Будет это арбитраж или суд, и в какой стране. От выбора государства зависит законодательство, по нормам которого будет решаться конфликт.

Для эффективности NDA должен учитывать условия взаимоотношения сторон. А именно, какой продукт разрабатывается, какие средства коммуникации используются, сколько членов команды привлечены к работе, какой у них статус. Только так, самая непредсказуемая ситуация будет под контролем.