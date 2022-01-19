Многие вспоминают что такое NDA, когда происходит утечка информации. Среди документов находят соглашение о неразглашении на пол-листа A4. Но оказывается, что он формальный и включает общие формулировки, а значит не может защитить коммерческую тайну.
IT юрист подготовил рекомендации, чтобы ваш договор nda работал, а не пылился в стопке ненужных бумаг. Советы подойдут для тех, кто разрабатывает отдельный NDA и внедряет раздел о конфиденциальности в контракты.
Закрепите определение конфиденциальной информации и перечень объектов
К объектам относим:
- размер заработной платы членов команды;
- стоимость услуг, бюджет проекта и сроки;
- деловые предложения;
- бизнес-планы, прогнозы, анализ рынка, маркетинговые исследования и статистика;
- технические задания, спецификации, схемы;
- отчеты о выполнении работ;
- способы и пароли доступа в помещения, компьютерные системы и базы данных;
- идеи, подходы, методы и приемы работы.
Зафиксируйте способы передачи информации
Пункт в договоре может выглядеть так.
Стороны утвердили следующие способы передачи данных:
- e-mail, Skype, ZOOM, таск-менеджеры: Jira, Trello;
- мессенджеры: WhatsApp, Slack, Viber, Telegram, Discord;
- и другие инструменты для переговоров, звонков, видео встреч.
Определите что считается разглашением
Например, нарушением NDA считается:
- предоставление публичного доступа через общедоступные источники: облачные хранилища, веб-сайты;
- устное или письменное раскрытие в переписке или разговоре;
- помощь в доступе к месту хранения информации: передача пароля, ключей безопасности, шифра, прямой ссылки, QR-кода.
Уточните, что список не исчерпывающий.
Но существуют ситуации, когда раскрытие будет правомерным. Например, по требованию государственных органов. У стороны договора возникает обязанность ответить на запрос.
Пропишите санкцию за нарушение
Существует два варианта ответственности за разглашение информации: штраф или компенсация ущерба. Для применения первого достаточно доказать факт нарушения. А вот для второго - причинно-следственную связь между разглашением и ущербом.
Добавьте способы доказывания нарушения
Среди инструментов доказывания выделите:
- электронные доказательства: голосовые сообщения, скриншоты, публикации в социальных сетях, информация с веб-сайтов или мобильных приложений, облачных хранилищ баз данных;
- письменные доказательства: контракты, NDA, цифровые утилиты: Jira, Asana, Confluence.
- аудио и видеозаписи разговоров.
Обязательно укажите, где будет рассматриваться спор. Будет это арбитраж или суд, и в какой стране. От выбора государства зависит законодательство, по нормам которого будет решаться конфликт.
Для эффективности NDA должен учитывать условия взаимоотношения сторон. А именно, какой продукт разрабатывается, какие средства коммуникации используются, сколько членов команды привлечены к работе, какой у них статус. Только так, самая непредсказуемая ситуация будет под контролем.
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