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Польская сторона предлагала провести встречу по факту повреждения герба на границе с Польшей, чтобы прояснить ситуацию, однако белорусские пограничники отказались, сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Республики Польша Анна Михальская.

«Белорусы отказались, а вечером в СМИ появилось сообщение о повреждении польской стороной белорусского пограничного знака», - сказала журналистам Михальская, которую во вторник цитирует телеканал Polsat.

Она отметила, что в день инцидента польские пограничники наблюдали, как белорусы демонтировали щиты со своим гербом, передает Интерфакс.

«Вчера польские патрули на участке в Плаской гмине заметили необычное поведение белорусских служб. Приблизительно в 9 часов белорусские военнослужащие сняли щит с изображением государственного герба с одной из своих пограничных застав и с ним углубились вглубь территории Беларуси. Через несколько часов белорусы вернулись и начали фотографировать место происшествия. Во второй половине дня белорусские пограничники сообщили в Подляский погранотряд, что эмблема на их логотипе повреждена», - отметила пресс-секретарь.

Польские службы также заметили, что белорусские щиты с государственным гербом на трех пограничных знаках на участке погранзаставы в Беловеже также уже несколько дней отсутствуют.

«Вышеупомянутые события еще раз показывают, что фантазия белорусских спецслужб не имеет границ в том, что касается выдумывания провокаций, призванных нагнетать напряженность на границе», - резюмировала Михальская.

Ранее Следственный комитет Беларуси сообщил, что утром 17 января в Гродненском районе пограничный наряд при несении службы на участке границы вблизи заставы имени В.М.Усова заметил повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Белоруссии в виде пробоин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Беларуси.
ForUm

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