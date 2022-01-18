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Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении 34-летнего жителя Славянского района по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и террористической организации (по ч. 2 ст. 1). , ч. 1 ст.258-3, ч. 2 ст.260, УК Украины).

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе надзорного ведомства, что с 2014 года боевик служит в незаконном вооруженном формировании «7 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона 1 отдельной мотострелковой бригады 1 АК МО ДНР» в должности старшего стрелка.

В частности, представитель НВФ РФ принимал участие в боевых действиях против ВСУ в населенных пунктах вблизи г. Кальмиусское (ранее – Комсомольское) Старобешевского района и с. Луковое Бойковского (ранее - Тельмановского) района Донецкой области.

В настоящее время обвинительный акт направлен на рассмотрение в Токмакский районный суд Запорожской области.

Максимальное наказание за санкцию статей – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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