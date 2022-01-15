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Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не располагает новой информацией о дальнейших переговорах с Россией относительно ее действий вокруг Украины.

Она сказала об этом на брифинге 14 января, отвечая на вопрос, открыта ли администрация США по предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским формату трехсторонней встречи между ним, американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным, передает Радио Свобода.

«Мне нечего анонсировать с точки зрения следующих шагов на переговорах. Все вернулись в свои столицы и сейчас говорят об этом», – сказала Псаки.  

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак во время выступления на площадке Atlantic Council заявил, что Зеленский предложил Джо Байдену трехсторонний разговор в режиме видеоконференции с участием российского президента Владимира Путина.

На этой неделе состоялись три раунда переговоров, посвященных действиям России и европейской безопасности: двусторонние американо-российские, встреча в рамках Совета Россия-НАТО и переговоры в ОБСЕ. О значительном прогрессе по их итогам не сообщалось. Москва и Вашингтон подчеркнули свои «фундаментальные» разногласия по европейской безопасности во время напряженных переговоров.

Встречи происходили в то время, как Москва накопила танки, артиллерию, около 100 тысяч военных у границы с Украиной и, по опасениям Запада и Киева, может готовить новое вторжение.
ForUm

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