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Президент Владимир Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу деэскалации военного напряжения касательно скопления российских войск на границе Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре экс-послом США в Украине Джоном Гербстом на Youtube-канале Atlantic Council, пишет Украинская правда.

«Президент Зеленский предложил президенту Байдену – и мы думаем, что это может сработать – провести трехстороннюю встречу с Путиным в ближайшее время. Возможно, через видеосвязь. Мы пока ждем реакции, я думаю, от российской стороны, но я могу сказать, что наши американские партнеры проявили определенный интерес к нашему предложению».

Ермак не прояснил, когда прозвучало такое предложение.

Он добавил, что российская сторона затягивает проведение дипломатических переговоров на разных уровнях переговоров.

В частности, по его словам, есть желание и конкретные предложения по проведению саммита «Нормандской четверки» от трех сторон – Украины, Германии и Франции, однако Россия не реагирует и затягивает проведение саммита.

По словам главы Офиса президента, американцы выражали поддержку Украине в ее позиции в Минском и Нормандском форматах. Однако они не хотят сейчас вмешиваться как полноценный участник переговоров в эти форматы, а продолжать общаться с россиянами напрямую в двухстороннем формате.

Ермак подчеркнул, что европейским и американским партнерам следует проявлять «проактивную» позицию и привлекать Украину ко всем площадкам переговоров, касающихся системы безопасности в Европе.

Предыдущий разговор Зеленского и Байдена состоялся по телефону 3 января. Тогда президенты обсудили позиции перед запланированными переговорами между США и Россией в Женеве 10 января и повторили принцип, что США не будут принимать с Россией никаких решений об Украине без участия представителей Украины.
ForUm

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