Бывший президент Украины (2014-2019), народный депутат Петр Порошенко (фракция "Европейская солидарность") возвращается в Украину из Варшавы рейсом в 9:10 утра в понедельник, 17 января. Об этом он заявил в видеообращении на странице в Facebook, опубликованном в субботу, 15 января. Экс-президент с ходу заявил о том, что "он готов возглавить военную кампанию в Украине против России", несмотря на то, что таких полномочий у него нет.

"17 января в 9:10 рейсом из Варшавы я возвращаюсь в Украину... чтобы защищать Украину от российской агрессии", - объявил Порошенко.

Он повторил тезис главы МИД Польши Збигнева Рау, который на правах председателя ОБСЕ недавно заявил, что риск войны, который возник перед Европой, "возможно, наибольший за 30 лет".

Политик "как защитник Украины" намерен также разобраться с "некомпетентными властями".

Порошенко также подчеркнул, что ему передавали советы от людей из окружения президента Владимира Зеленского "лучше не возвращаться в Украину".

Напомним, Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям «Л/ДНР».

17 января 2022 в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Петра Порошенко.