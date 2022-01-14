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Предоставление автокефалии ПЦУ без их покаяния опасно для всей Православной Церкви.

Об этом заявил митрополит Пирейский Элладской Православной Церкви Серафим, сообщает ekklisiaonline.gr.

«Предоставление автокефалии проклятым, низложенным раскольникам без их покаяния, и их восстановление вне правовой юрисдикции, предусмотренной священными канонами, к сожалению, ведут Православную Церковь на опасные пути», − сказал митрополит Серафим.

Митрополит Серафим заявил, что Константинопольский патриархат имеет право предоставлять автокефалии, однако этот процесс должен происходить в русле канонов и одобрения полноты Церкви.

«В данном случае вопрос не в том, дал ли Вселенский Патриархат автокефалию на благо или на зло, а в том, кому он ее дал, − подчеркнул архиерей. − Он отдал ее не канонической Церкви при Митрополите Онуфрии, которую до того признавали все Православные Церкви, а толпе низложенных жуликов, самозванцев, преступных и проклятых людей, которые и по сей день кажутся недостойными высшей ступени».

 
ForUm

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