Венді Шерман, заступниця Держсекретаря США нині є однією із провідних дипломатів світу.

За густе сніжно-біле волосся та обережний і кмітливий стиль переговорів її називають "сріблястою лисицею". Саме вона нині веде переговори з Росією про Україну від імені США.

Ставки на цих переговорах є надзвичайно високими.

Путін зосередив на кордоні з Україною 100-тисячне військо, породивши припущення про можливість вторгнення до України і жорсткі застереження від Заходу.

США сподівається послабити напруження через переговори з Росією. І Венді Шерман тут у своїй стихії.

"Срібляста лисиця"

У Вашингтоні її добре знають за "колючі" манери, вона сміливо береться за розв'язання складних питань.

За президента Білла Клінтона працювала над угодою з Північною Кореєю, що мала на меті зупинити зусилля цієї країни на шляху до ядерної зброї.

У 2011 році, за президента Барака Обами, вона очолювала американську сторону на ядерних переговорах з Іраном. Зрештою, у 2015 їй вдалося домогтися підписання історичної угоди між Іраном та США, Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм та Росією.

Хоча відтоді дію угоди призупинили, переговори про повернення Ірану до виконання документу відновилися у травні минулого року вже за президента Джо Байдена.

Венді Шерман завжди казала, що те, що вона жінка, ніколи не було перешкодою для участі в переговорах, навіть в Ісламській Республіці Іран, де спілкування між чоловіками та жінками є жорстко регламентованим.

"Коли я сиділа навпроти іранців, я була Сполученими Штатами Америки, і, можливо, як жінка, деякі речі говорила не так жорстко (як чоловіки). Але коли я стаю жорсткою і неконтрольованою, це справляє враження, бо цього не очікують", - розповідала вона.

Пані Шерман 72 роки. Попри важкі переговори, вона завжди виглядає дуже зібраною - "жодна волосинка" не вибивається з її зачіски, у яку вона вкладає своє сріблясто-сиве волосся, розповідає британський дипломат, який брав участь у міжнародних переговорах за участі Венді Шерман.

Саме від іранців вона отримала своє прізвисько - "лисиця" - за хитромудрий стиль переговорів. Це прізвисько підхопили і у Держдепі. Там навіть вдягли на переговори футболки з написом "срібляста лисиця".

Колеги пані Шерман кажуть, що під час переговорів спостерігають за нею із захопленням, а інколи навіть з острахом.

"Вона дуже кмітлива, - каже Джеймс Джефрі, колишній американський посол у Туреччині. - І дуже наполеглива".

Від соцпрацівника до дипломата

Свої дипломатичні навички Венді Шерман здобула у досить нетрадиційний спосіб: після навчання у школі соціальної роботи університету Меріленду, вона працювала у Балтиморі із дітьми, що потребували опіки.

Як працівник служби допомоги неблагополучним родинам у 1980-х, вона була незадоволена ефективністю допомоги дітям, що зазнали знущань і насильства. Тож стала працювати із громадою, аби змінити саму систему.

Згодом вона очолила державний орган із соціальної допомоги дітям і здобула репутацію політичної фігури на цій посаді.

Через кілька років вона увійшла до адміністрації президента Клінтона, ставши першою жінкою на посаді заступниці секретаря з політичних питань.

Цього тижня її навичкам доведеться пройти нове випробування.

Аналітики кажуть, що переговори з росіянами є надзвичайно важкими, і Венді Шерман знадобиться весь дипломатичний арсенал, щоб досягти поставленої мети - запобігти великій війні у Європі.

Вона вже провела переговори у Женеві, де російську сторону очолював заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

У середу вона візьме участь у зустрічі між росіянами та НАТО у Брюсселі, а у четвер має бути на переговорах у Відні.

Перед переговорами росіяни висунули свої умови: США має погодитися не розширювати сили НАТО на Схід, а також виключити можливість приєднання України до НАТО.

Наразі переговори не надто просунулися. "Ми були твердими", - заявила журналістам Венді Шерман після переговорів у Женеві.

А пан Рябков сказав після переговорів із Шерман, що вони були корисними і напруженими: "Переговори були складними, тривалими, дуже професійними, глибокими, конкретними, без спроб обійти якісь гострі кути".