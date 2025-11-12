Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Лесі Устименко, яку підозрюють у розкраданні коштів НАЕК "Енергоатом". Її відправили під варту на 60 днів з можливістю внесення застави.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За клопотанням детективів, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до однієї з працівниць "бек-офісу" з легалізації коштів.

Згідно з рішенням суду, альтернативою суд обрав внесення застави в розмірі 25 млн грн.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави", — йдеться у повідомленні.

Паралельно обирають запобіжний захід ще одному працівнику цього "бек-офісу" Ігорю Фурсенку.

ForUA нагадує, В рамках протиправної схеми у сфері енергетики, яку правоохоронці розслідують у межах операції "Мідас", співробітники НАБУ оголосили підозри сімом учасникам. П’ятьох фігурантів затримали, а двоє — бізнесмен Тимур Міндіч і фінансист Олександр Цукерман — залишили Україну.

До списку підозрюваних потрапив співзасновник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч, який на плівках фігурує під кодовим ім’ям "Карлсон", колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор"). Окрім того, у переліку — четверо членів так званого "бек-офісу з легалізації коштів": Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко (володіє паркомісцем у будинку, де розташовувався "бек-офіс", її чоловік може бути громадянином РФ), Людмила Зоріна (власниця ФОП у сфері консалтингу, пов’язана з особами, що мають відношення до схеми відмивання фінансів).

Як зазначається, "бек-офіс" відмив близько 100 млн доларів.

За даними НАБУ, Тимур Міндіч "Карлсон" був керівником протиправної організації, що створила масштабну корупційну схему на "Енергоатомі".