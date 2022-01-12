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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова евродепутата от Польши и бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского, что Россия является «скорее серийным насильником» для стран Восточной Европы и постсоветского пространства.

«Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», – написала Захарова в своем Telegram.

Радослав Сикорский 10 января отреагировал на твит посольства России в Великобритании, где были изложены слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что НАТО «стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза, пишет Радио Свобода.

В ответ на это Сикорский заявил, что Россия никогда не была «отцом» для стран, ранее находившихся в зоне влияния Москвы. «Поймите, российское посольство, раз и навсегда, языком, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее, серийным насильником. Вот почему по вам не унывают. А если попробуете снова, получите по яйцам», – сказал Сикорский Лаврову.

 

 

На этой неделе проходит серия переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины. В частности 10 января прошли переговоры делегаций США и России. 12 января в Брюсселе запланированы переговоры Россия - НАТО. 13 января в Вене пройдут отдельные многосторонние переговоры в рамках Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).

Соединенные Штаты надеются, что Россия выберет путь дипломатии, и в течение этой недели у нее будет шанс это сделать, заявила спикер Белого дома Джен Псаки, комментируя переговоры между Вашингтоном и Москвой в Женеве 10 января.

Переговоры в Женеве прошли на фоне требований президента России Владимира Путина гарантий, что НАТО не позволит Киеву присоединиться к Альянсу, и наращивание российских сил вблизи Украины.
ForUm

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