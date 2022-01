Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова евродепутата от Польши и бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского, что Россия является «скорее серийным насильником» для стран Восточной Европы и постсоветского пространства.

«Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», – написала Захарова в своем Telegram.

Радослав Сикорский 10 января отреагировал на твит посольства России в Великобритании, где были изложены слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что НАТО «стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза, пишет Радио Свобода.

В ответ на это Сикорский заявил, что Россия никогда не была «отцом» для стран, ранее находившихся в зоне влияния Москвы. «Поймите, российское посольство, раз и навсегда, языком, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее, серийным насильником. Вот почему по вам не унывают. А если попробуете снова, получите по яйцам», – сказал Сикорский Лаврову.

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb