История данной известной немецкой марки начинается еще в 19 веке. Тогда Франц Фальке был вязальщиком и зарабатывал себе этим на жизнь пока не решил открыть собственное производство. Поначалу его мощность была всего 24 пары носков в день, однако в 1920 к бизнесу присоединился его сын и всего за 8 лет штат насчитывал более 800 сотрудников. Для тех времен это была огромная цифра, ведь становление международных корпораций только начиналось, тем более в области легкой промышленности. Кстати именно Falke первым стал брендировать чулочно-носочную продукцию, а сокол стал отличительным знаком качества и преданности вековым традициям. Со временем бренд значительно расширил ассортимент и фабрику, предлагая покупателям не только белье но и различную одежду, трикотаж и многое другое. В 1958 благодаря расширению фирма занялась выпуском капроновых изделий. Также компания начала активно изучать технологические базисы, и предложила индустрии множество полезных новшеств. Стоит отметить, что производитель всегда стремился снизить вредоносное влияние на природу. В том числе марка получила престижную награду немецкой ассоциации охраны окружающей среды за разработку Clima Wool - изолированных волокон из овечьей шерсти.

Фирменные носки и аксессуары - это нечто невероятное. Каждый ценитель безупречного качества обязательно должен иметь в своем гардеробе хотя бы несколько пар таких. Фальке является одним из лучших производителей в данной категории, заслуженно сохраняя этот статус уже много десятилетий. В пряже используют только самые качественные натуральные материалы: шерсть, хлопок и их составы. Для спортивных моделей например под лыжные ботинки или для бега компания применяет и другие составляющие, чтобы изделие выполняло специфические функции. Конечно может показаться, что такой атрибут не настолько важен, чтобы приглядываться к каждому стежку. Однако в таком случае вы просто не знаете, что такое действительно высококлассный продукт, и какие он дарит ощущения. Немецкий лейбл придерживается классических фасонов и дизайнов. В ассортименте вы найдете как классику с высокой основой, так и следы на теплые сезоны, или если этого требует определенный вид обуви. Остерегайтесь подделок, ведь оригинал многократно превосходит реплику. Приобрести фирменную высококачественную продукцию можно, посетив мультибрендовый интернет-магазин Saks’85. Заказ можно сформировать онлайн с доставкой по всей Украине.