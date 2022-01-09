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Нужно пытаться прибегать к неосуждению людей, а помнить, что в каждом человеке есть добро, и Господь его видит.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.

Священник вспомнил литературных персонажей, таких как: Скрудж Ч. Диккенса, Эдмунт К. Льюиса, Голума Дж. Р. Р. Толкина, Питер Петтигрю Дж. Роулинг, – которые становятся причиной многих проблем, однако из-за которых именно нам показано величие добра и милосердие Бога.

«Господь много хорошего вложил в нас. Тот, кто полагается только на себя, а не на Бога, в конце концов проигрывает. Надеяться на милость Божию и Его могущество нужно прежде всего на Господа», – отметил отец Александр.

По его словам, Господь даже через падения попускает познать часть себя и обратиться с молитвой к Господу. «Вот тогда открываем в себе что-то новое, отдаем себе отчет в том, что мы не такие и добрые, как себе кажемся. Тогда человек поднимается на новую духовную высоту», – заметил он.

«В каждом постоянная дихотомия добра и зла, но в конце концов движемся именно к Богу – через падение и раскаяние находим путь к Господу. А потому в каждом нужно видеть добро», - заключил священник УПЦ.
ForUm

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