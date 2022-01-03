3 января около 9:00 спасатели проводили работы по поиску человека, который, по словам свидетелей, провалился под лед по адресу: ул. Приречная 37 в Оболонском районе столицы. Чрезвычайники проводили работы в проломе льда на расстоянии 80 м от берега, сообщила пресс-служба ведомства.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения обследовано 100 кв.м. дна залива. Тело мужчины обнаружено на глубине 11 метров и с помощью спасательной лодки доставлено к берегу.

Ожидается следственно-оперативная группа для установления обстоятельств и причин трагического случая.