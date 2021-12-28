Необходимо прилагать все усилия, чтобы в Церкви не было разделений и конфликтов.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, об этом сказал митрополит Агафангел во время форума для священников Одессы.

«Главная задача каждого из нас сегодня - призывать всех наших пасомых дорожить богозаповеданным единством во Христе. Наше слово проповеди должно быть направлено на исцеление бессмертных душ человеческих, примирение друг с другом и со своей совестью. Необходимо прилагать все усилия, чтобы не было места разделениям и конфликтам, поскольку слово Церкви всегда наполнено миром и любовью. Именно этого ждёт от нас наша паства», – отметил митрополит Агафангел.

Главной идеей встречи стала проблематика церковной миссии в современных условиях. На форуме провели практические занятия по схематизации деятельности церковной общины, обсудили насущные вопросы жизни приходов, пастырского служения, социальной, миссионерской работы.