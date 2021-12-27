Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке спровоцировать в Украине маленькую войнушку, чтобы под предлогом ввести санкции против России.

Об этом Лавров заявил в интервью Соловьев LIVE, пишет ВВС Украина.

«Я не исключаю, что есть такое желание подпитать милитаристские настроения (в Украине, – ред.), сделать «маленькую войнушку», затем обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные возможности», - сказал он.

Лавров заявил, что США накачивают Украину оружием и хвалятся, что доставили украинцам оружия на 2,5 млрд долларов.

Около украинских границ с осени фиксируют большое скопление российских войск – более ста тысяч.

По информации разведки западных стран, есть «высокая вероятность дестабилизации» Украины со стороны России уже этой зимой.

Украинские чиновники предполагали, что полномасштабное вторжение со стороны РФ возможно в конце января.

США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.