Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины уже подготовлены.

Об этом она заявила в интервью Le Journal du Dimanche, передает Украинская правда.

«Любая дальнейшая агрессия против Украины будет подлежать санкциям с огромными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить свои провокации», - сказала политик.

Отвечая на вопрос, не заморозит ли диалог между Россией и США процесс интеграции Украины с НАТО и ЕС и не коснется ли это также других стран, таких как Армения или Грузия, глава Еврокомиссии сказала: «Мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и их способность решать свою судьбу. Я знаю, что Соединенные Штаты также разделяют эти принципы. Таким образом, украинский народ должен решать свое будущее».

По ее словам, поддержка ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые «необходимо изучить и углубить», чтобы торговля товарами и услугами была более прибыльной для Украины, а также для Грузии и Молдовы.

Согласно данным спутниковых снимков в распоряжении американского медиа CNN, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.

19 декабря британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что «вряд ли» западные страны направят свои войска на помощь Украине, «чтобы бросить вызов России».

17 декабря издание Bloomberg сообщило, что Белый дом «подталкивает» европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет «катастрофой» не только для Украины и России, но и для «целого мира».