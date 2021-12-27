С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутового российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Травневого в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.