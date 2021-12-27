Холодильники различаются между собой формой, габаритами, цветом, набором функций, стоимостью. Решив сделать такое приобретение, мы задумываемся, какой из вариантов станет незаменимым помощником на кухне, сохранит продукты свежими как можно дольше.

Прежде чем остановиться на какой-либо модели, рекомендуем оценить приборы по надежности. Внимание важно обращать именно на технические параметры изделий, так как высокая стоимость не всегда гарантирует такое же качество. Только в таком случае вы купите в Житомире действительно функциональный и эффективный холодильник.

Топ-4 лучших холодильников для дома

Создавая рейтинг, мы учли разные параметры и технические характеристики кухонной техники от разных производителей. Среди них габариты, количество компрессоров, тип управления, полезный объем холодильной и морозильной камер. Не обошли вниманием и мнение покупателей: количество приобретений и положительных отзывов о работе агрегатов.

SAMSUNG RB29FSRNDSA

Холодильник Samsung в Украине можно приобрести в стационарных и интернет-магазинах. Прибор оснащен инверторным компрессором и цифровым управлением. Благодаря технологии No Frost на внутренних стенках холодильника не образуется изморозь. Температурный режим в рабочих камерах поддерживается с высокой точностью.

Ящики в морозильной и полки в холодильной камере полностью выдвигаются, что гарантирует удобный доступ к продуктам, беспроблемную оптимизацию рабочего пространства. Хорошо отработанная система охлаждения позволяет долго сохранять свежесть продуктов.

LG GA-B459 SLCM Door Cooling

В отличие от предыдущей версии прибора этой серии, температура внутри холодильной камеры здесь снижается на 35% быстрее, что отражается на продолжительности и качестве хранения продуктов. Холодильник работает в температурном диапазоне от +10 до +43 °С. Технология Total No Frost позволяет забыть о потребности разморозки прибора. Удобная система самодиагностики в случае возникновения неполадок вовремя сообщит о возникшей проблеме.

Hitachi R-B410PUC6BBK

Японские мастера знают толк в качестве и умеют делать надежную, но при этом доступную многим потребителям технику. Прибор оснащен инверторным компрессором и системой No Frost. Благодаря улучшенной термоизоляции, при отключении электричества холодильник способен поддерживать в холодильной камере температуру до 18 часов.

К другим особенностям прибора относят небольшую мощность заморозки (8 кг/24 часа) и наличие фильтра с дезодорирующим и антибактериальным эффектом. Черный цвет холодильника понравится тем, кто ищет неординарные решения.

BOSCH KGN39VI306

Популярность прибору принесли хорошие технические характеристики и большое количество полезных функций. Среди них возможность быстрой заморозки и охлаждения даже при закладке большого количества продуктов. Благодаря наличию системы многоканальной вентиляции Multi Airflow, которая отвечает за поддержание заданного микроклимата в любом уголке внутри холодильника, продукты долго сохраняют свежесть.

Полезный объем холодильной камеры прибора составляет 279 л. Благодаря наличию покрытия Antifingerprint на поверхностях не остаются следы от пальцев и жирные пятна.