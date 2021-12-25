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Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой из более чем 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии, стороны обсудили участие Вашингтона в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе, санкционное давление на РФ и поддержку США евроатлантических стремлений Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента в пятницу вечером.

"Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе", – заявил Зеленский, подчеркивая важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования.

Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

Зеленский подчеркнул роль Конгресса в расширении поддержки оборонного сектора Украины.

Также была отмечена важность поддержки США евроатлантических стремлений Украины и получение Киевом понимания перспектив вступления в Альянс.

"Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО", – отметил глава государства.

Во время встречи стороны обсудили проблематику газопровода "Северный поток – 2". Были отмечены риски геополитического проекта, являющегося энергетическим оружием против Украины и всего Европейского континента.

Во время разговора американские законодатели выразили единодушную поддержку инициативе "Крымская платформа" и отметили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Зеленский проинформировал сенаторов и конгрессменов о продвижении в земельной, банковской и судебной реформах, борьбе с олигархической системой.

Президент пригласил американских законодателей посетить Украину в следующем году.
ForUm

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