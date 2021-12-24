Солнцезащитные очки – этот модный и функциональный аксессуар есть у многих. Они помогают нам избежать пагубного влияния ультрафиолетового излучения и придать своему стилю яркости, индивидуальности. Но о том, стоит ли покупать их детские солнцезащитные очки, задумываются единицы. Нужен ли им этот аксессуар? Если да то, как его выбрать? Предлагаем рассмотреть детальнее ответы на эти вопросы.

Солнечные очки для детей – насколько они важны

Согласно исследованиям офтальмологов, стало известно, что хрусталик ребенка до 10 лет сильно восприимчив к ультрафиолету. В разы более чем глаз взрослого. Невероятно, но детский глаз пропускает сквозь себя почти 95% излучений. Все это говорит только об одном – ребенку очень нужны качественные солнцезащитные очки.

Интересно знать! 40-минутная прогулка при ярком солнечном свете для ребенка – это то же самое, что просмотр телевизора в течение 2,5 часов.

Отдельно отмечается, что кожа вокруг глаз у детей тоже сильно страдает от встречи с солнечными лучами. Это может быть чревато серьезными проблемами со здоровьем в будущем. Поэтому стоит подобрать оптику сегодня, чтобы не жалеть об этом через несколько лет.

Основные правила подбора солнцезащитных очков для ребенка

Самое важное - это не навредить. Для этого стоит пользоваться проверенными моделями от известных брендов, которые уже неоднократно заявляли о себе с наилучшей стороны.

Качество материалов. В погоне за яркими моделями многие родители забывают о безопасности. Между тем, очень важно чтобы оптика была выполнена из гипоаллергенных материалов. Исключайте стекло и отдавайте предпочтение поликарбонату. Он более прочный, комфортный в носке и не сможет стать причиной травматизма даже при ударах. Комфорт. Очки носят долго, поэтому они должны быть легкими (это еще один плюс в пользу поликарбонатных моделей) и по размеру. Нельзя чтобы дужки давили, упирались и пр. Поэтому во время покупки, нужно уделить большое внимание примерке. Фурнитура. Она должна быть качественной, не давить или не натирать. Все подвижные элементы - прочными и легкими.

Анатомические особенности в выборе оправы

Все оправы, для простоты подбора, разделены на группы по возрастам детей. В каждой из групп учтены особенности возраста. Делят оптику следующим образом:

от 0 до 5 лет;

от 6 до 10 лет;

от 11 до 15 лет.

Первая группа рассчитана на более округлые формы лица, близко расположенные глазки и низко посаженную переносицу. В таком случае, удается максимально охватить поле зрения и сделать ношение очков незаметным для малыша.

Для каждой группы прорабатывается не только форма, но и декор. Младшим важны яркие функциональные элементы: ленточки, шнурочки, цепочки, которые крепят оптику. В моделях для среднего и подросткового возраста чаще встречается поляризация, которая особенно важна для деток, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом. В таких очках глаза не устают, и дольше сохраняется нужная острота зрения.

Даже, если родители решат приобрести очки без поляризации, то защиту от УФ-излучений, стоит выбирать в наивысших значениях. Если у ребенка дополнительно имеются проблемы со зрением, то можно подобрать детские солнцезащитные очки с диоптриями.