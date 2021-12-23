На заседании Трехсторонней контактной группы было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года, что удостоверяется, в частности, и представителями ОБСЕ, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, – отметил исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин. – Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу».

«Особенно важен этот результат, учитывая грядущие зимние праздники. Для наших граждан традиционно встречать Рождество и Новый год в покое и вместе с самыми близкими людьми. Безопасный компонент понимается как определяющий. Способность гарантировать стопроцентное выполнение соответствующих обещаний и реализовать Мероприятия по усилению режима прекращения огня, согласованные 22 июля прошлого года, будет означать возможность пройти путем мира и через другие необходимые пункты», - заявляют в ОП.

Украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии касания.