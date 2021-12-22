Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконной приватизации земель в Житомирской области с участием чиновников госорганов. Схема нанесла ущерб общине более чем на 74 млн гривен, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководителю одного из частных предприятий. Он совместно с государственными регистраторами и должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области незаконно завладел более 1,2 тыс. га земли.

Мужчина в 2019 году стал основателем частного предприятия, объявившего себя правопреемником одного из колхозов, когда-то владевшего землями на Житомирщине.

На основании государственных актов относительно собственности на землю этого колхоза, которые уже давно утратили силу, предприниматель начал оформлять право собственности на земли объединенной территориальной общины в 2020 году.

Государственные регистраторы и должностные лица Госгеокадастра без правовых оснований зарегистрировали за коммерсантом коммунальную землю площадью более 1,2 тыс. га рыночной стоимостью свыше 74 млн гривен.

Предприниматель подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой, и злоупотреблении полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг причастных к обработке лиц. На сегодняшний день указанная земля находится под арестом.