также в разделеПолитика
Зеленский ответил на петицию о «принудительной» вакцинации 5
Опрос: Разумков победил бы Зеленского на выборах президента 26
Несмотря на беспрецедентную атаку власти, Медведчук выстоял в этой войне и сохранил свое влияние – юрист-международник 9
КИУ назвал лидеров фракций, проваливших работу в Раде в 2021 году 8
Посольство США прокомментировало дело против Порошенко 31
The Guardian: Путин не видит в Зеленском равного. Почему Россия не будет разговаривать с этой украинской властью 49
NewsWep: Медведчук считает, что у Зеленского еще есть шанс мирно решить конфликт на востоке Украины 17
Зеленский хочет получить четкую временную перспективу членства в НАТО в 2022 году 52
Погребинский: Назначение Медведчука своим главным врагом было стратегической ошибкой Зеленского 41
Порошенко отреагировал на обвинения в «госизмене» 77
Нардепы обратились в КСУ из-за множественного гражданства 16
Госдеп предупредил граждан США об опасности поездок в Украину 37
Находящегося за границей Порошенко вызывают в ГБР 15
Боевики ранили украинского военного под Широкино 16
Зеленский возглавил президентский антирейтинг 56
Арахамия о множественном гражданстве: Будем договариваться с каждой страной отдельно 19
Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций 44
Большинство украинцев поддерживают роспуск Кабмина и Рады 19

В Криворожском райсовете Днепропетровской области произошла драка. Как сообщает телеграм-канал Политика.ua, титушки под руководством депутатов горсовета от «Слуги народа» Дениса Векленко и Александра Фастовца выломали двери в зал заседаний и на сессию. Векленко перерезал провод микрофонов в президиуме, облил водой журналиста и плюнул в него, а после началась массовая драка, которую умышленно спровоцировал Фастовец, ударив в лицо награжденного участника АТО с целью срыва сессии.  

В Криворожском районе конфликт из-за дерибана земли в пользу Юзика

Причиной скандала канал называет конфликт вокруг земли. Депутаты планировали передать землю местным жителям Криворожского района, которые не участвовали в распаевании земли – учителя, медики, работники соцсферы.

Речь идет о землях коммунального предприятия «Широковское».

За предприятием числится более 5000 гектаров земли, которая принадлежит двум громадам: Лозоватской и Новолатовской. Как утверждают источники, силами «Слуг народа» эти земли хотят дальше незаконно обрабатывать Юзик и Фастовец, получая сверхприбыли, а также в дальнейшем незаконно приватизировать на Фастовца и Юзика (Юрия Корявченкова, актера Квартала-95 и народного депутата).

В новосозданном Криворожском райсовете «Слуги народа» оказались в меньшинстве. В результате главой райсовета стал представитель «Европейской солидарности» Виктор Мудрый. Есть решение судов, что эти земли незаконно переданы Широковской громаде, которая к ним не имеет никакого отношения – ни морального, ни территориального. Ни одного гектара земли данного предприятия в Широковской громаде нет.

А фермер Фастовец, по информации тг-канала, пользуясь влиянием политического знамени «СН» и определенным влиянием и выходом на чиновников разного уровня, пытается заблокировать передачу земель людям. Есть информация, что судьи районного суда Кривого Рога по просьбе некоторых прокуроров и полицейских, которые опять же имеют непосредственную связь с вышеупомянутым фермером Фастовцом, могут подписать арест этих земель и провести обыски у невиновных людей.

Несмотря на все беспредельные провокации и оскорбления Фастовца, депутаты приняли законное решение о принятии данного предприятия на баланс Криворожского райсовета для последующей передачи земли людям. 

На сегодняшний момент правоохранительными органами по команде Фастовца продолжается давление на райсовет и депутатов путем обысков и допросов. Без разбора изымаются компьютеры и документы.   

В Криворожском райсовете Днепропетровской области произошла драка. Как сообщает телеграм-канал Политика.ua, титушки под руководством депутатов горсовета от «Слуги народа» Дениса Векленко и Александра Фастовца выломали двери в зал заседаний и на сессию. Векленко перерезал провод микрофонов в президиуме, облил водой журналиста и плюнул в него, а после началась массовая драка, которую умышленно спровоцировал Фастовец, ударив в лицо награжденного участника АТО с целью срыва сессии.  

Причиной скандала канал называет конфликт вокруг земли. Депутаты планировали передать землю местным жителям Криворожского района, которые не участвовали в распаевании земли – учителя, медики, работники соцсферы.

Речь идет о землях коммунального предприятия «Широковское».

За предприятием числится более 5000 гектаров земли, которая принадлежит двум громадам: Лозоватской и Новолатовской. Как утверждают источники, силами «Слуг народа» эти земли хотят дальше незаконно обрабатывать Юзик и Фастовец, получая сверхприбыли, а также в дальнейшем незаконно приватизировать на Фастовца и Юзика (Юрия Корявченкова, актера Квартала-95 и народного депутата).

В новосозданном Криворожском райсовете «Слуги народа» оказались в меньшинстве. В результате главой райсовета стал представитель «Европейской солидарности» Виктор Мудрый. Есть решение судов, что эти земли незаконно переданы Широковской громаде, которая к ним не имеет никакого отношения – ни морального, ни территориального. Ни одного гектара земли данного предприятия в Широковской громаде нет.

А фермер Фастовец, по информации тг-канала, пользуясь влиянием политического знамени «СН» и определенным влиянием и выходом на чиновников разного уровня, пытается заблокировать передачу земель людям. Есть информация, что судьи районного суда Кривого Рога по просьбе некоторых прокуроров и полицейских, которые опять же имеют непосредственную связь с вышеупомянутым фермером Фастовцом, могут подписать арест этих земель и провести обыски у невиновных людей.

Несмотря на все беспредельные провокации и оскорбления Фастовца, депутаты приняли законное решение о принятии данного предприятия на баланс Криворожского райсовета для последующей передачи земли людям. 

На сегодняшний момент правоохранительными органами по команде Фастовца продолжается давление на райсовет и депутатов путем обысков и допросов. Без разбора изымаются компьютеры и документы.   

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2