В Криворожском районе конфликт из-за дерибана земли в пользу Юзика

В Криворожском райсовете Днепропетровской области произошла драка. Как сообщает телеграм-канал Политика.ua, титушки под руководством депутатов горсовета от «Слуги народа» Дениса Векленко и Александра Фастовца выломали двери в зал заседаний и на сессию. Векленко перерезал провод микрофонов в президиуме, облил водой журналиста и плюнул в него, а после началась массовая драка, которую умышленно спровоцировал Фастовец, ударив в лицо награжденного участника АТО с целью срыва сессии.

Причиной скандала канал называет конфликт вокруг земли. Депутаты планировали передать землю местным жителям Криворожского района, которые не участвовали в распаевании земли – учителя, медики, работники соцсферы.

Речь идет о землях коммунального предприятия «Широковское».

За предприятием числится более 5000 гектаров земли, которая принадлежит двум громадам: Лозоватской и Новолатовской. Как утверждают источники, силами «Слуг народа» эти земли хотят дальше незаконно обрабатывать Юзик и Фастовец, получая сверхприбыли, а также в дальнейшем незаконно приватизировать на Фастовца и Юзика (Юрия Корявченкова, актера Квартала-95 и народного депутата).

В новосозданном Криворожском райсовете «Слуги народа» оказались в меньшинстве. В результате главой райсовета стал представитель «Европейской солидарности» Виктор Мудрый. Есть решение судов, что эти земли незаконно переданы Широковской громаде, которая к ним не имеет никакого отношения – ни морального, ни территориального. Ни одного гектара земли данного предприятия в Широковской громаде нет.

А фермер Фастовец, по информации тг-канала, пользуясь влиянием политического знамени «СН» и определенным влиянием и выходом на чиновников разного уровня, пытается заблокировать передачу земель людям. Есть информация, что судьи районного суда Кривого Рога по просьбе некоторых прокуроров и полицейских, которые опять же имеют непосредственную связь с вышеупомянутым фермером Фастовцом, могут подписать арест этих земель и провести обыски у невиновных людей.

Несмотря на все беспредельные провокации и оскорбления Фастовца, депутаты приняли законное решение о принятии данного предприятия на баланс Криворожского райсовета для последующей передачи земли людям.

На сегодняшний момент правоохранительными органами по команде Фастовца продолжается давление на райсовет и депутатов путем обысков и допросов. Без разбора изымаются компьютеры и документы.

В Криворожском райсовете Днепропетровской области произошла драка. Как сообщает телеграм-канал Политика.ua, титушки под руководством депутатов горсовета от «Слуги народа» Дениса Векленко и Александра Фастовца выломали двери в зал заседаний и на сессию. Векленко перерезал провод микрофонов в президиуме, облил водой журналиста и плюнул в него, а после началась массовая драка, которую умышленно спровоцировал Фастовец, ударив в лицо награжденного участника АТО с целью срыва сессии.

Причиной скандала канал называет конфликт вокруг земли. Депутаты планировали передать землю местным жителям Криворожского района, которые не участвовали в распаевании земли – учителя, медики, работники соцсферы.

Речь идет о землях коммунального предприятия «Широковское».

За предприятием числится более 5000 гектаров земли, которая принадлежит двум громадам: Лозоватской и Новолатовской. Как утверждают источники, силами «Слуг народа» эти земли хотят дальше незаконно обрабатывать Юзик и Фастовец, получая сверхприбыли, а также в дальнейшем незаконно приватизировать на Фастовца и Юзика (Юрия Корявченкова, актера Квартала-95 и народного депутата).

В новосозданном Криворожском райсовете «Слуги народа» оказались в меньшинстве. В результате главой райсовета стал представитель «Европейской солидарности» Виктор Мудрый. Есть решение судов, что эти земли незаконно переданы Широковской громаде, которая к ним не имеет никакого отношения – ни морального, ни территориального. Ни одного гектара земли данного предприятия в Широковской громаде нет.

А фермер Фастовец, по информации тг-канала, пользуясь влиянием политического знамени «СН» и определенным влиянием и выходом на чиновников разного уровня, пытается заблокировать передачу земель людям. Есть информация, что судьи районного суда Кривого Рога по просьбе некоторых прокуроров и полицейских, которые опять же имеют непосредственную связь с вышеупомянутым фермером Фастовцом, могут подписать арест этих земель и провести обыски у невиновных людей.

Несмотря на все беспредельные провокации и оскорбления Фастовца, депутаты приняли законное решение о принятии данного предприятия на баланс Криворожского райсовета для последующей передачи земли людям.

На сегодняшний момент правоохранительными органами по команде Фастовца продолжается давление на райсовет и депутатов путем обысков и допросов. Без разбора изымаются компьютеры и документы.