также в разделеПолитика
Данилов: Украина разработала план обороны в случае вторжения российских войск 9
Портников: Опасность Кремля может быть актуальна до 2042 года 16
В Слуге народа рассказали, кто может финансировать партию Разумкова 21
Данилов: Российские войска возле границ Украины не представляют критической опасности 107
Это, бл...дь, дорога на эшафот: Богдан посоветовал Зеленскому набрать в команду людей, а не клоунов 59
В Украине прокомментировали требование Путина по невступлению Украины в НАТО 29
Медведчука снова признали одним из самых влиятельных украинцев 2021 года, несмотря на преследования власти и закрытие каналов 20
Медведчук: В распоряжении спецслужб нет никаких пленок, на которых я что-либо утверждал 18
Украина просит США предоставить новое вооружение 21
Стало известно, где пройдет встреча Зеленского с президентами Литвы и Польши 20
Зеленский прокомментировал тайные визиты в ОП бизнесмена Павлюка 47
За кулисами ток-шоу Шуфрич набросился на министра здравоохранения 33
Стефанчук уверяет, что нынешние парламентарии доработают до конца своего срока 12
Медведчук: Украинской власти не нужны украинские граждане, которых ОРДЛО предлагает освободить в одностороннем порядке 18
Железняк намерен пойти в суд из-за смены главы фракции «Голос» 59
«Голос» сменил главу фракции 31
В Москве призвали НАТО вернуться к позициям 1997 года 32
Правительство подготовило «антиминский» законопроект 29

В случае, если санкции Европы против России будут слишком "мягкими", то США и Великобритания могли бы прекратить координацию с ЕС по вопросу ограничительных мер против страны-агрессора.

Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Washington Post, передает "Хвиля".

"Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию, "действовать самостоятельно", если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предлагать менее жесткие меры. По его мнению, Вашингтону и Лондону не следует "смягчать" санкции, стремясь пойти навстречу ЕС", — говорится в материале издания.

Помимо этого, Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров прямо озвучить, какие именно меры собираются вводить в случае, если Россия решится на вторжение в Украине. Как подчеркнул глава украинского МИД, это необходимо, ведь в противном случае в Кремле решат, что "все это - только болтовня".

Отмечается, что Киев на сегодняшний день пытается добиться от Запада готовности отключить Россию от системы SWIFT, также внедрить санкции против российского госдолга, и тем боллее ввести ограничительные меры против окружения президента РФ Владимира Путина.

"Ввиду проведенных мною неформальных обсуждений они обсуждают возможность этой радикальной опции — отключение России от SWIFT. Это было бы мощно", — сказал министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги