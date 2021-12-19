В случае, если санкции Европы против России будут слишком "мягкими", то США и Великобритания могли бы прекратить координацию с ЕС по вопросу ограничительных мер против страны-агрессора.

Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Washington Post, передает "Хвиля".

"Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию, "действовать самостоятельно", если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предлагать менее жесткие меры. По его мнению, Вашингтону и Лондону не следует "смягчать" санкции, стремясь пойти навстречу ЕС", — говорится в материале издания.

Помимо этого, Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров прямо озвучить, какие именно меры собираются вводить в случае, если Россия решится на вторжение в Украине. Как подчеркнул глава украинского МИД, это необходимо, ведь в противном случае в Кремле решат, что "все это - только болтовня".

Отмечается, что Киев на сегодняшний день пытается добиться от Запада готовности отключить Россию от системы SWIFT, также внедрить санкции против российского госдолга, и тем боллее ввести ограничительные меры против окружения президента РФ Владимира Путина.

"Ввиду проведенных мною неформальных обсуждений они обсуждают возможность этой радикальной опции — отключение России от SWIFT. Это было бы мощно", — сказал министр.