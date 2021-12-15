15 декабря в рамках Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 состоялась презентация новой языковой версии официального сайта Украины Ukraine.ua. Теперь портал доступен еще и на иврите: https://ukraine.ua/he/, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Это уже седьмой язык, на котором говорит сайт. Кроме иврита, его можно просмотреть на английском, немецком, французском, испанском, арабском и китайском.

«Отношения Украины и Израиля сейчас находятся на самой высокой точке за многие годы. За этот и в прошлом году наши страны обменялись визитами президентов и запустили зону свободной торговли. Мы активно развиваем политический диалог, торговлю и инвестиции, а также культурный диалог. Запуск седьмой языковой версии официального сайта Украины на иврите позволит дополнительно углубить контакты между людьми. Это еще один шаг в рамках системной работы МИД по формированию положительного имиджа Украины согласно приоритетам Стратегии внешней политики», - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина и Израиль тесно сотрудничают в сфере экономики. Украина – №1 IT outsourcing направление для Израиля. Более 15 тысяч украинцев производят инновационные продукты по заказу израильских компаний на сумму свыше 500 млн дол. США в год. Кроме того, Украина входит в пятерку экспортеров зерновых в Израиль.

Сегодня на иврите говорят около 9 миллионов человек, прежде всего в Израиле, а также, например, в США, Франции, Канаде. Теперь посетители сайта, владеющие ивритом, смогут узнать качественную и официальную информацию на родном языке об Украине, ее туристических возможностях, экономическом потенциале, культуре.

Ukraine.ua — современный цифровой портал для иностранной аудитории, созданный и развиваемый Министерством иностранных дел Украины и Украинским институтом. В то время, когда путешествия ограничены, это простой способ виртуально посетить Украину.