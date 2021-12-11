С 10 декабря в Украине начал действовать первый этап ограничений обращения пластиковых пакетов в Украине. Бесплатное их распространение в магазинах теперь запрещено, а за один пакет придется заплатить от 2 до 3 гривен.

Но зачем платить за вредную для окружающей среды вещь, если можно прийти в магазин с экоторбой или другим экологическим аналогом полиэтиленовых пакетов. Какие альтернативы можно использовать вместо обычных пакетов – читайте в материале ЭкоПолитики.

Экологической заменой пакетов из полиэтилена могут стать:

Экосумки, шоперы и другие многоразовые сумки из ткани. Такой вариант замены является не только экологичным, но и более вместительным и стильным. Кроме того, их можно стирать, следовательно, такие альтернативы послужат не один год. Ориентировочная стоимость экосумки – от 9 до 200 гривен. Цена зависит от материала, бренда, дизайна и т.п.

Плетеные сумки, или "авоськи". По функционалу они похожи на экосумки, но пригодны только для более габаритных продуктов (хлеб, молоко, упаковки с крупами). Такие сетки, связанные крючком, тоже пригодны к многократному использованию. К тому же, они сегодня еще и в тренде. Цена авоськи средних размеров, которая выдерживает до 9 кг, – от 60 до 100 гривен.

Бумажные пакеты, пакеты из крафт-бумаги, оберточная бумага – самый простой способ упаковки. Сейчас есть бумажные пакеты, рассчитанные на большой вес, и они ничуть не хуже полиэтиленовых. Они стоят примерно от 10 до 12 гривен.

Экомешочки. Такие мешочки подходят для хранения сыпучих продуктов: муки, разных круп, сахара, орехов, овощей, фруктов. Они тоже многоразовые, ведь материал можно стирать. Такой мешочек можно как сшить самому, например, из старого тюля, так и приобрести готовый – от 60 до 200 гривен.

Контейнеры. Их можно использовать, когда нужно купить что-то, для чего не подойдут ни бумажные пакеты, ни сумки-сетки, — мясо, замороженная рыба, ягоды и т.д.

Рюкзак. Некоторые продукты можно просто сложить в рюкзак без использования большого количества пакетиков.

Ничего. Это тоже альтернатива. Часто мы используем пакеты просто по привычке, когда вполне можно обойтись без них. Один предмет, например зубную пасту, можно донести из магазина в руке или кармане.