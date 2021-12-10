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В Украине с 10 декабря вступает в силу закон №1489-IX «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины» и начинает действовать первый этап ограничений, сообщает Green Deal. 

«В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции», — поясняют в Минэкологии.

За нарушение этой нормы для торговой точки предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение — от 3400 до 8500 грн. 

В ведомстве ожидают, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

«Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это в первую очередь о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира. И мы также движемся по цивилизованному пути», — рассказал ранее в эфире телеканала «1+1» глава Минэкологии Руслан Стрелец.

Как сообщалось, в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, которым предоставила правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.

Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначающиеся для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.
ForUm

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