В Украине скоро начнется новый этап ограничений, связанных с оборотом пластика в торговле. Соответствующий закон был принят 1 июня 2021 года и сейчас его поэтапно вводят. С 1 февраля в торговой сети поднимутся цены на толстые пластиковые пакеты. Теперь минимальная стоимость такого пакета составит 2 гривны. Как пишет Главком, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика», – отметил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Новые цены на пластиковые пакеты прописаны в соответствующем постановлении Кабмина. Новая фиксированная стоимость будет установлена на толстые пакеты, в которых толщина стен составляет более 50 микрометров. В таких пакетах обычно складывают продукты в магазине, чтобы нести их домой.

С 1 февраля цены на пластиковые пакеты будут следующие:

2,00 грн. – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн. – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн. – пакет с ручками и боковыми складками.

В то же время, эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Оставят исключение для свежего мяса и рыбы, а также для сыпучих материалов, которые по-прежнему будут продаваться в тонкой пластиковой упаковке.

Отметим, еще с 10 декабря прошлого года в Украине был введен запрет на безвозмездную реализацию пластиковых пакетов в магазинах. Теперь даже сверхтонкие пакеты стоят денег.