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Минздрав исключил клинику в Закарпатской области, которая ввела анонимную вакцинацию, из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят COVID-прививки и запретил передавать туда вакцину, закупленную за счет госбюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

По словам миистра, в Украине уже проведено 26 миллионов 284 тысячи прививок, каждая из которых внесена медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения, «так как предусматривают нормативно-правовые акты министерства».

«Но, к сожалению, есть учреждения здравоохранения, работники которых не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений. То есть, эти заведения сознательно нарушают лицензионные условия осуществления медицинской деятельности, поэтому будут наказаны. Вчера одно заведение в Закарпатской области, придумавшее процесс «анонимной вакцинации», было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID-19. То есть, в это заведение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, закупленную за счет средства государственного бюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX», - подчеркнул Ляшко.

По его словам, дополнительно это заведение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией Минздрава на предмет соблюдения лицензионных условий.

Напомним, на Закарпатье комиссия областной госадминистрации проверяет частное медучреждение «Превеншн» по вакцинированным от коронавируса 1420 людям в анонимном кабинете прививок.
ForUm

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