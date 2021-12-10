В Новоград-Волынский райотдел полиции позвонила 50-летняя местная жительница, которая сообщила, что умер ее кум. Полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили заявительницу нетрезвой, она призналась, что пошутила, сообщает полиция Житомирщины.

Через несколько дней та же женщина по телефону сообщила полицейским о смерти своего мужа. По месту ее проживания полицейские застали заявительницу снова в веселом настроении и с признанием еще одной шутки.

Полицейские составили в отношении заявителей административные протоколы по ст. 183 КУоАП. За свои действия нарушителям придется заплатить штраф от 850 до 3400 гривен.